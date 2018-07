Dl Dignità | non ammissibili 180 emendamenti | anche taglio tasse e-cig Cirinnà | “Non

DL Dignità - Di Maio contro il PD : "Perché non vogliono dare più diritti ai lavoratori? : Il Decreto Dignità fortemente voluto dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha attirato numerose critiche fin dalla sua presentazione, a cominciare dal fatto che alcuni dei punti inseriti in un primo momento si sono rivelati irrealizzabili tramite un semplice decreto - e per questo sono stati rimossi in vista di una loro discussione in Parlamento - e tra i più forti oppositori c'è il Partito Democratico, forte della riforma del lavoro ...

DL Dignità - Di Maio contro il PD : "Perché non vogliono dare più diritti ai lavoratori?" : Il Decreto Dignità fortemente voluto dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha attirato numerose critiche fin dalla sua presentazione, a cominciare dal fatto che alcuni dei punti inseriti in un primo momento si sono rivelati irrealizzabili tramite un semplice decreto - e per questo sono stati rimossi in vista di una loro discussione in Parlamento - e tra i più forti oppositori c'è il Partito Democratico, forte della riforma del lavoro ...

Decreto Dignità - Di Maio : “Pd non vuole il giusto indennizzo? Incomprensibile una sinistra contro diritti ai lavoratori” : “Il Pd ha presentato un emendamento per sopprimere l’articolo del Decreto dignità che aumenta i risarcimenti per i lavoratori che vengono licenziati ingiustamente”. Così il ministro del Lavoro Luigi Di Maio su facebook. “Nel dettaglio il Decreto dignità porta le mensilità minime di risarcimento da 4 a 6 e quelle massime da 24 a 36. Come si può essere contrari a una norma che dà un giusto indennizzo ai lavoratori che subiscono ...

Alla Cgil il dl Dignità non piace più : Roma. Che sia davvero una retromarcia, un improvviso ripensamento dettato dAlla paura di andare allo scontro frontale con quei “poteri forti” tante volte retoricamente bistrattati, Tania Scacchetti non si spinge a dirlo. “Attendiamo di vedere l’evolversi dell’iter parlamentare”, dice. Quello che per

Dl Dignità - Di Maio : "Gli insulti di Boeri minano la lealtà. Rimuoverlo? Non ho il poitere di farlo" : Per il suo ruolo Tito Boeri dovrebbe rimanere fuori dalla contesa politica, invece di rilanciare previsioni arbitrarie e parziali sugli effetti del Decreto. Proprio ieri, i tecnici del Servizio ...

Decreto Dignità - Di Maio : “Boeri? Non ho potere di rimuoverlo - ma dovrebbe dimettersi” : “Boeri? Tenete presente che io non ho il potere di rimuovere questa persona: o scade oppure resta lì, quindi noi più che dire, come un normale cittadino, si dovrebbe dimettere non possiamo dire”. Non si placa lo scontro tra Luigi Di Maio e Tito Boeri, presidente Inps, che ieri ha partecipato all’audizione, a Montecitorio, sul Decreto dignità e dopo le polemiche scaturite dalla ‘manina’, ovvero le stime del calo ...

Di Maio per la prima volta non esclude la fiducia sul dl Dignità : "Possibile se c'è ostruzionismo" : Dopo averla esclusa a più riprese, Luigi Di Maio apre per la prima volta un piccolo spiraglio all'ipotesi di porre la fiducia sul decreto dignità alla Camera: "Io spero proprio di no", afferma il ministro al lavoro e allo Sviluppo economico, che spera comunque in "un atteggiamento costruttivo" da parte del Parlamento.Ma se le opposizioni cominceranno "a fare due o tre mila emendamenti allora a quel punto inizia l'ostruzionismo e mi ...

Ecco perché chi assume badanti a tempo determinato rischia aumenti se non cambia il Decreto Dignità : Escludere il settore domestico dagli aumenti contributivi previsti dal 'Decreto Dignità' per i rinnovi dei contratti a tempo determinato: in caso contrario le famiglie che si affidano alle cure di badanti, baby sitter e colf rischiano di dover pagare fino ad un massimo di 160 euro in più l'anno. Ecco perché Assindatcolf ha chiesto al Parlamento di modificare il Decreto Dignità attualmente all'esame della Camera dei ...

Decreto Dignità - M5S vuole le dimissioni del presidente Inps Tito Boeri : “Sue valutazioni politiche - non tecniche” : Il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni del presidente dell'Inps, Tito Boeri: "Per il suo ruolo, Tito Boeri dovrebbe rimanere fuori dalla contesa politica, mentre le sue valutazioni al Dl dignità sono politiche, non tecniche: per quanto ci riguarda dovrebbe dimettersi", ha dichiarato il capogruppo M5s alla Camera Francesco D’Uva.Continua a leggere

Dl Dignità : M5S - stime Inps non considerano investimenti e ordinativi : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Le stime dell’Inps sui possibili inoccupati a causa del Dl dignità di cui sta parlando Boeri in questi giorni non tengono in nessuna considerazione il livello degli ordinativi delle imprese e il livello degli investimenti. Assomigliano quindi più a delle previsioni arbitrarie che non dicono nulla sulla domanda di lavoro che ci sarà tra dieci anni”. Così in una nota i portavoce del Movimento ...

Decreto Dignità - Boeri : "Non sono contrario"/ "Di Maio sapeva che sarebbero scesi gli occupati" : Decreto dignità, Boeri: "Non sono contrario". Il presidente dell’Inps in audizione nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera: "Di Maio sapeva che sarebbero scesi gli occupati"(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:09:00 GMT)

Decreto Dignità - Boeri : “Io non sono contrario. Come presidente dell’Inps faccio i conti con la realtà” : “Affermare che le relazioni tecniche esprimono un giudizio politico significa perdere sempre più contatto con la crosta terrestere”. Lo afferma il presidente dell’Inps, Tito Boeri, in audizione nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera, in risposta alle dichiarazioni del ministro, secondo cui la stima contenuta nella relazione tecnica che accompagna il dl dignità, sulla perdita di 8.000 posti di lavoro, è una valutazione ...