Dl Dignità alla Camera | stallo sulla Rai Rush finale prima della pausa estiva

DL DIGNITA' - DI MAIO CONTRO PD/ Salta confronto con Martina alla Festa dell'Unità? : Dl dignità, Di MAIO attacca il Pd: “Sono contrari all’indennizzo ai lavoratori: come può essere, sono un partito di sinistra!". Proseguono le polemiche attorno al decreto(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 22:40:00 GMT)

Migranti : monito del Papa alla comunità internazionale "Rispetto per la Dignità di tutti" : monito del Papa sull'immigrazione. "Cari fratelli e sorelle - ha detto Bergoglio dopo l'Angelus in Piazza San Pietro - sono giunte in queste ultime settimane drammatiche notizie di naufragi di barconi carichi di Migranti nel Mediterraneo. Esprimo il mio dolore per queste tragedie ed assicuro la mia preghiera. Rivolgo un accorato appello alla Comunità internazionale perchè agisca con decisione e ...

Alla Cgil il dl Dignità non piace più : Roma. Che sia davvero una retromarcia, un improvviso ripensamento dettato dAlla paura di andare allo scontro frontale con quei “poteri forti” tante volte retoricamente bistrattati, Tania Scacchetti non si spinge a dirlo. “Attendiamo di vedere l’evolversi dell’iter parlamentare”, dice. Quello che per

Il decreto Dignità slitta alla prossima settimana. Accordo raggiunto sui voucher. Dubbi ancora sui contratti a termine : Riuniti dalle undici del mattino fino alle otto di sera, termine ultimo per la presentazione degli emendamenti al decreto legge Dignità. I viceministri M5s e Lega del Lavoro e dell'Economia con i presidenti e i vicepresidenti delle rispettive commissioni si sono chiusi a oltranza nella sala del governo insieme ai tecnici e ai funzionari di Montecitorio per studiare il provvedimento che il 26 arriverà in Aula e che per adesso si ...

Il dl Dignità slitta alla Camera al 26 luglio : Roma, 19 lug., askanews, - L'approdo in aula alla Camera del dl dignità protebbe slittare di due giorni, dal 24 al 26 luglio per dare più tempo per l'esame del provvedimento alle commissioni Finanze e ...

Il mondo della ricerca in allarme sul decreto Dignità : «Un danno per tutti» : Roma Per ora si definiscono solo «preoccupati». Ma presto la preoccupazione potrebbe trasformarsi in un vero e proprio allarme. «È una questione delicata» dicono, perché «questo è un mondo diverso ...

Conte e Di Maio contro Confindustria : “toni allarmistici”/ Decreto Dignità - le critiche degli imprenditori : Decreto Dignità, Confindustria: “Effetti peggiori delle stime” Contestate le novità sui contratti a termine, nonché il divieto assoluto di pubblicità dei giochi d'azzardo. Replica di Di Maio(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 20:42:00 GMT)

Dl Dignità : Conte - ascolteremo Confindustria ma no a toni allarmistici : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – “Confindustria fa la sua parte, ma secondo me fraintende. Leggendo con attenzione il decreto dignità non hanno nulla da temere. Non abbiamo abolito la possibilità di stipulare i contratti a tempo determinato, quindi se si dovessero usare toni allarmistici sarebbe assolutamente improprio”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo aver partecipato ad una manifestazione per ...

Decreto Dignità - allarme di Confindustria : "Effetti sull'occupazione anche peggiori delle stime" : Politica economica. Da Confindustria arriva una netta bocciatura della prima misura di politica economica messa in campo dal Governo Conte, il cosiddetto "Decreto dignità". "Noi pensiamo che il Decreto parta da alcuni presupposti sbagliati e non tenga in considerazione i dati effettivi ...

Dl Dignità - audizione Boeri alla Camera giovedì alle 17 - 30 : Roma, 17 lug., askanews, - giovedì 19 luglio, alle ore 17.30, le Commissioni riunite Finanze e Lavoro, presso la sala del Mappamondo di palazzo Montecitorio, svolgeranno l'audizione del Presidente ...