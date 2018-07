Dietro l' attacco a freddo all' Iran | il patto di Helsinki fra Trump e Putin

huffingtonpost

(Di lunedì 23 luglio 2018) Non è il solito "cinguettio" al veleno. Unall'odiato. Nell'ultima, in ordine di tempo, sparata mediatica di Donaldcontro il regime di Teheran e il presidente "riformatore" Hassan Rouhani, c'è molto di più. C'è il "di" tra il presidente Usa e il suo omologo russo: Vladimir. Il capo della Casa Bianca avverte il presidenteiano di stare "attento" a minacciare gli Stati Uniti, mentre il segretario di Stato, Mike Pompeo, definisce la leadershipiana "una mafia". Duplicedell'amministrazione americana a Teheran, dopo che Rouhani aveva definito un eventuale conflitto degli Usa contro la Repubblica islamica "la madre di tutte le guerre". Il presidente avverte l'delle conseguenze se minaccerà Washington: "Non minacciate mai più gli Stati Uniti – scrive su Twitter, tutto in ...