Diego Lopez | ' Cavani è in Uruguay | con il telefono staccato '

Peñarol - Diego Lopez si presenta : “un orgoglio guidare questo club - il nostro dovere è quello di vincere” : Diego Lopez si è presentato come nuovo allenatore del Peñarol, l’ex Cagliari si è detto orgoglioso di guidare il club L’uruguaiano Diego Lopez, nuovo allenatore del Penarol, ha detto a Montevideo che cercherà di mantenere la “mistica” dei campioni. “Per me raggiungere il Peñarol è una grande soddisfazione personale, un orgoglio, un onore“, ha detto il tecnico 43enne ex Cagliari, durante una cerimonia con i ...

Diego Lopez nuovo tecnico del Penarol : “un orgoglio” : L’uruguaiano Diego Lopez, nuovo allenatore del Penarol, ha detto a Montevideo che cercherà di mantenere la “mistica” dei campioni. “Per me raggiungere il Peñarol è una grande soddisfazione personale, un orgoglio, un onore”, ha detto il tecnico 43enne ex Cagliari, durante una cerimonia con i tifosi presso lo stadio del club, ‘Campeón del Siglo’, ubicato alla periferia di Montevideo. “Seguo il ...

Uruguay - Diego Lopez nuovo allenatore del Penarol : L’ex allenatore del Cagliari, Diego Lopez, è il nuovo tecnico del Penarol di Montevideo, vincitore dell’ultimo campionato uruguaiano. Il tecnico 43enne, che verrà presentato domani, prende il posto di Leonardo Ramos. Lopez da giocatore ha militato nel ruolo di difensore dal 1994 al 1996 nel River Plate in Uruguay passando poi al Racing Santander in Spagna e successivamente al Cagliari dove ha chiuso la carriera nel 2010. Come ...

Diego Lopez non si ferma : licenziato dal Cagliari - ha già una nuova panchina : Diego Lopez si è già accasato dopo l’addio al Cagliari di pochi giorni fa, il tecnico è stato sostituito da Maran sulla panchina sarda L’ex allenatore del Cagliari, Diego Lopez, è il nuovo tecnico del Penarol di Montevideo, vincitore dell’ultimo campionato uruguaiano. Il tecnico 43enne, che verrà presentato domani, prende il posto di Leonardo Ramos. Lopez da giocatore ha militato nel ruolo di difensore dal 1994 al 1996 nel ...

Cagliari - ufficiale il divorzio con Diego Lopez : Maran in pole come suo sostituto : Ufficializzato il divorzio con Diego Lopez, il Cagliari si lancia adesso all’assalto di Rolando Maran per consegnargli la panchina rossoblu Il Cagliari divorzia da Diego Lopez. Il club sardo ha ufficializzato in un comunicato la fine del rapporto con il tecnico uruguaiano, al quale non è bastato raggiungere l’obiettivo salvezza per essere confermato. “Il Cagliari Calcio saluta l’allenatore Diego Lopez e lo ringrazia con ...

Panchina Cagliari - addio ufficiale con Diego Lopez : ecco il nuovo allenatore : Panchina Cagliari – “Il Cagliari Calcio saluta l’allenatore Diego Lopez e lo ringrazia con affetto per il lavoro svolto in questi mesi. Con dedizione e professionalità, trasmettendo alla squadra il suo forte attaccamento ai colori rossoblù, Lopez ha saputo infondere al gruppo fiducia nei propri mezzi, la voglia di non arrendersi, contribuendo a condurre il Cagliari alla conquista della permanenza nella massima serie. Il rapporto con ...

Cagliari - avvicendamento in panchina : Diego Lopez out - due nomi per sostituirlo : Diego Lopez si appresta a lasciare Cagliari al termine di una stagione non esaltante nonostante la conquista della salvezza last minute Diego Lopez non ha convinto nella sua permanenza al Cagliari. La squadra ha raggiunto sì la salvezza, ma senza far vedere un gioco esaltante. Il presidente Tommaso Giulini sta dunque pensando ad un cambiamento sulla panchina del Cagliari, con l’addio di Diego Lopez e la ricerca di un nuovo tecnico che ...