Dichiarazione dei redditi 730 | è l' ultimo giorno | quali spese si possono detrarre

Dichiarazione dei redditi - il 23 luglio scade la precompilata. Le possibili sviste del Fisco e come si rimedia : Manca ormai una manciata di giorni al termine ultimo per inviare online il 730 precompilato all’Agenzia delle Entrate. La scadenza è infatti fissata al 23 luglio. Al contribuente resta quindi ancora poco tempo per recuperare tutta la documentazione necessaria per le detrazioni ed effettuare verifiche e controlli. Soprattutto nel caso in cui si decida di utilizzare e magari modificare in autonomia la precompilata predisposta ...

Dichiarazione dei redditi - perché è meglio conservare uno scontrino di troppo che uno di meno : È noioso stare attenti a non distruggerli dopo l’acquisto, ricordarsi di toglierli dal portafogli e poi metterli da parte e, ancora di più, catalogarli per anno. Però bisogna farlo: siamo tutti condannati a conservare gli scontrini se vogliamo essere sicuri di non pagare di più del dovuto. Alle prese con le dichiarazioni dei redditi, per i contribuenti sorgono i primi dubbi, sia davanti al Modello 730 che al Modello redditi Persone Fisiche (ex ...

"Omphalos soffre della sindrome di Calimero". La risposta dei parlamentari Lega alle Dichiarazione dell'associazione lgtb : UMWEB, "Si vede che l'onorevole Riccardo Magi, autore di una interrogazione sul caso, e il presidente di Omphalos soffrono della sindrome di Calimero. Ogni occasione è buona per fare il piagnisteo" ...

Conte al Quirinale con la Dichiarazione di Savona e la lista dei ministri : «Voglio un'Europa diversa, più forte, ma più equa». Un lungo intervento e molto atteso che potrebbe sbloccare la composizione del governo. Finalmente Paolo Savona prende carta e penna per dire che l'...

Sos Dichiarazione dei redditi : l’Agenzia delle Entrate incontra i cittadini : Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate insegnerà ai cittadini a compilare autonomamente la dichiarazione dei redditi. L’anno scorso un camper aveva percorso in lungo e in largo tutta l’Italia a disposizione dei contribuenti per qualsiasi domanda sul modello 730 e il modello unico, che dal 2017 si chiama modello redditi. Accadrà lo stesso anche nel 2018, con il primo incontro il 23 maggio. Gli appuntamenti per non sbagliarsi a pagare le ...

Al cinema "Kedi - La città dei gatti" - una Dichiarazione d'amore : 'Kedi' in turco significa gatto e il documentario 'Kedi - La città dei gatti', al cinema purtroppo solo oggi e domani , ma speriamo presto in tv, , è un omaggio ai piccoli felini che abitano la ...