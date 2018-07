Diabete | un cerotto per sostituire gli aghi nel controllo della glicemia

laragnatelanews

(Di lunedì 23 luglio 2018) I numeri relativi alla diffusione globale delvengono ricordati costantemente e dimostrano come questa patologia continui a diffondersi nel mondo con il passare degli anni, evidenziando la necessità di adottare terapie che riescano a migliorare la qualitàvita dei pazienti riducendo le conseguenze derivanti dalla malattia. Nel mondo sono oltre 400 milioni i malati di, di cui oltre 3 milioni in Italia, e il tasso di crescita non sembra accennare a diminuire. L’assunzione di insulina è al momento l’unica terapia per i pazienti affetti dalla patologia, ma negli ultimi tempi si è parlato di svariate alternative che in futuro potrebbero ottimizzare ildei livelli di, in maniera meno invasiva rispetto a quanto avviene oggi. Dalla pillola di insulina di cui si è discusso di recente all’ultima novità che la Regione Piemonte ha deciso ...