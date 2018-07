Di Maio | con Tria nessuno scontro Ue | conquistare flessibilità

Il coraggio Luigi Di Maio lo deve chiedere al presidente del Consiglio : Giuseppe Conte : Luigi Di Maio chiede più coraggio in vista della prossima legge di bilancio. Non basta più "tirare a campare". Nel mirino è Giovanni Tria, che il vice presidente del Consiglio considera una sorta di moderno Don Abbondio. Ma è un errore di prospettiva. I margini del Ministro dell'economia - da Tommaso Padoa Scioppa a Pier Carlo Padoan, passando per Giulio Tremonti e Vittorio Grilli - sono quelli che sono. Possono ...

Sergio Marchionne - Di Maio contro “certa sinistra” : “Prima gli hanno permesso di tutto - ora lo attaccano. Sono miserabili” : Se la prende con “certa sinistra” che, quando Sergio Marchionne “era potente”, “gli ha permesso di fare ciò che voleva”. Mentre ora che l’ex amministratore delegato di Fca è ricoverato in condizioni irreversibili a Zurigo “lo attacca”. Li chiama “miserabili”, perché “bisogna rispettare chi sta male”. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ...

Governo - Di Maio : “Con Tria nessuna contrapposizione - mi aspetto legge di bilancio coraggiosa” : “Non esiste alcuna contrapposizione con il ministro dell’Economia Giovanni Tria“. Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, dopo le parole del titolare del dicastero di viale XX Settembre, secondo cui “se la crescita rallenta, le misure adottate dal Governo saranno nei limiti di bilancio” e “il programma dell’esecutivo sarà applicato evitando di creare ...

DL Dignità - Di Maio contro il PD : "Perché non vogliono dare più diritti ai lavoratori? : Il Decreto Dignità fortemente voluto dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha attirato numerose critiche fin dalla sua presentazione, a cominciare dal fatto che alcuni dei punti inseriti in un primo momento si sono rivelati irrealizzabili tramite un semplice decreto - e per questo sono stati rimossi in vista di una loro discussione in Parlamento - e tra i più forti oppositori c'è il Partito Democratico, forte della riforma del lavoro ...

Vi racconto l'anticonformista Marchionne - a cui Di Maio dovrebbe ispirarsi - . Parla Maurizio Sacconi : Il governo allora sostenne quella politica, da un lato con generose detassazioni delle componenti del salario legate ai nuovi moduli orari e ai premi di produzione, e dall'altro con l'articolo 8 ...

Decreto dignità - Di Maio : “Pd non vuole il giusto indennizzo? Incomprensibile una sinistra contro diritti ai lavoratori” : “Il Pd ha presentato un emendamento per sopprimere l’articolo del Decreto dignità che aumenta i risarcimenti per i lavoratori che vengono licenziati ingiustamente”. Così il ministro del Lavoro Luigi Di Maio su facebook. “Nel dettaglio il Decreto dignità porta le mensilità minime di risarcimento da 4 a 6 e quelle massime da 24 a 36. Come si può essere contrari a una norma che dà un giusto indennizzo ai lavoratori che subiscono ...