Di Maio assicura | Nessun contrasto con Tria

Marchionne - Di Maio : “Miserabili attacchi di una certa sinistra”. Poi rassicura i mercati : “Investiremo su automotive” : “Magari con Sergio Marchionne non siamo andati d’accordo in questi anni quasi su nulla, ma vedere una certa sinistra che quando era potente gli ha permesso di fare ciò che voleva, mentre adesso che è su un letto di ospedale lo attacca, è veramente miserabile”. Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi di Maio, al termine di un incontro con gli ambasciatori del G20. In merito al calo dei titoli ...

Di Maio assicura : no uscita da euro ma da parole Savona nuove tensioni : Il Ministro per gli Affari europei in audizione in parlamento, aveva parlato della necessità dell'Italia di essere pronta a tutto sollevando un caso e creando non poche tensioni. 'Il governo non sta ...

Rider - Luigi Di Maio al tavolo con le aziende della Gig Economy : “Salario minimo - ferie e assicurazioni per legge” : "Viviamo in un paese in cui molti nostri giovani hanno rinunciato ad avere uno stipendio pur di lavorare. Finora, chi è venuto prima di noi, ha preferito girare la testa dall’altra parte, noi non lo faremo mai", ha dichiarato il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, al termine del tavolo di trattativa con le aziende della Gig Economy, Foodora, Uber Eats, Just Eat, Deliveroo, Glovo, Domino's Pizza, Moovenda e Social Food.Continua a leggere

Ilva - Di Maio rassicura sindacati : nessun accordo se non condiviso : Roma, 18 giu. , askanews, Non ci sarà alcun accordo 'se non condiviso' con tutti sull'Ilva. Questo in sintesi quanto il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, ha detto ai ...

Di Maio assicura sostegno a nuovi Sindaci M5s - protesta opposizioni : Roma, 9 giu. , askanews, 'Avere Sindaci del movimento nei comuni italiani significa che dalla loro parte c'è il governo nazionale'. In un ordinario videomessaggio alla vigilia della tornata ...

Iva - Di Maio assicura : «Non aumenterà» : Il vice premier all’assemblea di Confcommercio ha ribadito che metterà mano su molti strumenti adottati questi anni per contrastare l’evasione fiscale: «Invertiremo l’onere della prova: siete tutti onesti fino a prova contraria»

Di Maio 'Non diremo sissignore ad altri governi - dialogo con Mosca'. Ma rassicura 'Restiamo a fianco degli Usa e della Nato' : Luigi Di Maio, dopo le polemiche sulla politica estera del nuovo governo e il monito arrivato dalla Nato sulle sanzioni alla Russia, cerca di tranquillizzare tutti e garantire stabilità. Ma non ...

Di Maio e Salvini rassicurano l'Ue 'ok ai vincoli - ma prima l'Italia' : I due leader rispondono agli allarmi lanciati dall'Europa. 'Qualcuno all'estero cambi prospettiva. Il nostro sarà un governo di speranza e di futuro, ma non remissivo' avverte Salvini -