Di Battista | su Tap-Tav mi fido ministri

Tap - Di Battista risponde a Emiliano : “Io ci devo mettere la faccia? Una boutade da paraculo - mi fido dei ministri” : “Sul Tap e sulla Tav, sapete quello che penso, e mi fido dei ministri: sono opere stupide che verranno affrontate nel modo giusto. Ma questo sarà compito dei ministri”. Lo afferma Alessandro Di Battista in diretta facebook dall’America Latina ha risposto all’appello lanciato dal governatore della Puglia Michele Emiliano , che su twitter ha chiamato in causa direttamente l’ex deputato 5 stelle su Facebook. Di Battista ...

Emiliano chiede aiuto a Di Battista per fermare la Tap : "Mettici la faccia" : "Ho bisogno dell'aiuto di Alessandro Di Battista. Vorrei incontrarlo. Parlargli. Trovare una strategia comune. Abbiamo idee diverse, è vero, ma tra lasciare il mondo come sta e trovare un posto dove il gasdotto fa meno danni, secondo me è meglio unire gli sforzi per spostarlo più a nord". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano (Pd). Nel suo post, Emiliano ...