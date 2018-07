Di Battista ha risposto alla richiesta di auto di Emiliano per fermare la Tap

agi

(Di lunedì 23 luglio 2018) Alessandro Di Battista haall'appello del presidente della Regione Puglia, Micheledi aiutarlo a spostare i lavori per la Tap, il gasdotto che deve portare il gas azero in Italia. E lo fa non solo respingendo al mittente laperché viene da un esponente del Pd, ma dandogli del 'paraculo' "Con il massimo rispetto, caro, io la faccia ce l'ho messa per 5 anni, forse tu l'hai un po' persa la faccia. Te lo dico in maniera bonaria, ma fai un po' il paraculo..." dice Di Battista in un video su Facebook. "Ci sono dei ministri che si occupano di questo - prosegue Di Battista - perché dunque tirare in ballo me. Sul Tap sapete quello che penso, mi fido dei ministri. Vedrete che queste opere 'stupide' verranno affrontate nel modo giusto". Cosa aveva ...