ansa

: Detroit copia Salone di Torino e da 2020 si sposta a giugno - solomotori : Detroit copia Salone di Torino e da 2020 si sposta a giugno - ANSA_motori : Detroit copia Salone di Torino e da 2020 si sposta a giugno. Molte attività all'aperto, test delle auto e intratten… -

(Di lunedì 23 luglio 2018) ... con pedane per esporre le auto in mezzo al verde, con luoghi di svago, con un viale , si chiama 'Campo Marzio', dedicato allo street food, con un auditorium all'aperto per spettacoli ed eventi e ...