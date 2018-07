Golf : Del Piero celebra Molinari : ANSA, - ROMA, 23 LUG - "Fantastico @F_Molinari hai scritto una pagina indimenticabile per lo sport italiano e per il nostro Paese. Una vittoria che entra nella storia!: anche lAlessandro Del Piero, ex capitano della Juventus e appassionato Golfista, ha celebrato la vittoria di Francesco ...

FRANCESCO MOLINARI HA VINTO I BRITISH OPEN 2018 DI GOLF/ Video - Del Piero : 'Fantastico - indimenticabile' : FRANCESCO MOLINARI ha VINTO i BRITISH OPEN 2018 di GOLF, Video: è il primo italiano nella storia a conquistare un titolo major.

Piero Da Re : 25 anni al 'servizio' Della Pro Vercelli : Piero Da Re E' morto, a 67 anni a Roma, l'ex magazziniere della Pro Vercelli: Piero Da Re. Ecco la sua ultima intervista concessa a La Sesia: era il 2008 e Da Re era appena andato in pensione dopo un ...

Da Del Piero a Malagò : 'Molinari nella storia'. I complimenti sul web : Sono certo che presto diventerà il più forte giocatore al mondo e che vincerà le Olimpiadi di Tokyo 2020. E' più forte degli altri e adesso che ha acquisito sicurezza, nessuno può più fermarlo. ...

Rete 4 - Piero Chiambretti in prima serata con La Repubblica Delle Donne : Svelato il titolo del nuovo programma di Piero Chiambretti pronto a portare in prima serata su Rete 4 “un buon mix di costume e informazione” La prossima stagione di Rete 4 si preannuncia davvero esplosiva e rivoluzionaria. La seconda Rete Mediaset, infatti, ha stravolto il palinsesto con cinque prime serate in diretta affidate a grandi nomi dello spettacolo. Tra questi c’è anche Piero Chiambretti pronto al suo debutto su Rete ...

Piero Mauro Zanin eletto Presidente Del Consiglio regionale : Lavorare e porre in essere azioni per il bene comune è il compito della buona politica perché le Istituzioni appartengono a tutti e noi abbiamo il dovere di colmare il distacco che si è formato tra i ...

La Repubblica Delle Donne : Piero Chiambretti lancia il suo nuovo programma per Rete 4. «Mix di costume e informazione» : Piero Chiambretti Piero Chiambretti posa la prima pietra sul suo nuovo programma per Rete4. La trasmissione, destinata al prime time del mercoledì, si intitolerà La Repubblica delle Donne ed avrà in sé i caratteri distintivi del suo ideatore. “Porterò l’impianto del mio ultimo lavoro, Matrix Chiambretti, un buon mix di costume e informazione” ha spiegato lo stesso conduttore, che per il debutto sull’”ex” ...

Uccisa a coltellate a casa Del figlio - a Pesaro : è caccia all'assassino di Sabrina Malpiero : Gli inquirenti sono convinti che sia un omicidio la morte di Sabrina Malipiero, 52 anni, trovata cadavere in una pozza di sangue nel suo appartamento in via Pantano a Pesaro. La donna, commessa in un supermercato, madre di due figli grandi, era da anni separata dal marito, con cui aveva mantenuto comunque ottimi rapporti.A scoprire il corpo è stato il figlio maggiore Stefano, di 24 anni. Sabrina è stata colpita più volte da ...

Teatro : la Camera Delle Riviere premia Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia : Borgio Verezzi. orella Cuccarini e Giampiero Ingrassia, protagonisti di "Non mi hai più detto ti amo" , nella foto, , riceveranno questa sera, 15 luglio, dal presidente della Camera di Commercio ...

Piero Manzoni - non c'è stata truffa : le tele Della disputa non sarebbero false : Milano, 14 luglio 2018 - Forse sono davvero autentici e valgono più di dieci milioni di euro. Il tribunale ha assolto un avvocato bresciano accusato di truffa per aver venduto a 210mila euro sette ...

Alessandro Del Piero intervista Cristiano Ronaldo : Domenica 15 luglio, alle ore 23.00, TV8 , tasto 8 del telecomando, propone, per la prima volta in chiaro, l'intervista esclusiva realizzata da Alessandro Del Piero al campione del momento Cristiano ...

Globe Soccer Awards - domenica 15 luglio alle 23 su TV8 Alessandro Del Piero intervista Cristiano Ronaldo : TV8 propone l'intervista che Alessandro Del Piero ha realizzato con Cristiano Ronaldo in occasione della cerimonia dei Globe Soccer Awards

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS : UFFICIALE - 117 MILIONI/ Ultime notizie - Del Piero : "E' una figata!" : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS: è UFFICIALE l'acquisto dell'attaccante portoghese nella squadra bianconera. Possibile arrivo in Italia in tempo per partire per la tournée negli Stati Uniti(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 00:37:00 GMT)