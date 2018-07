Debunking Sergio Marchionne

wired

(Di lunedì 23 luglio 2018)(Photo by Mark Thompson/Getty Images) Con l’aggravarsi delle condizioni di salute di, e il conseguente cambio al vertice di FCA, in Italia c’è stato un proliferare di considerazioni sulla complessa figura del manager di Chieti, spesso tirando in ballo informazioni imprecise o addirittura false. Cerchiamo di fare chiarezza, smontando le bufale che lo riguardano e che abbiamo raccolto in Rete. “Ha rovinato un’eccellenza italiana” Prima dell’arrivo dila Fiat proveniva da un periodo di perdite pesanti. 4,2 miliardi di euro di perdite nel solo 2002, due miliardi di euro nel 2003, 1,5 miliardi di euro nel 2004. Un totale di 7,7 miliardi di euro di perdite in un solo triennio. Fiat era destinata inevitabilmente a fallire. Anzi, comespiegò a Gianluigi Gabetti poco dopo il suo insediamento: “La Fiat è tecnicamente ...