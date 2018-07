Deboli le banche a Piazza Affari Bene Unicredit | giù Carige

BORSA MILANO chiude negativa - bene Fca - scende Buzzi - Deboli le banche : ** Sul fronte opposto strappa anche oggi MONDO TV con un balzo del 10,8%. Una trader parla di recupero dopo i minimi storici toccati il 9 luglio scorso, mentre a fine dicembre il titolo era sui ...

Borsa : europee Deboli in attesa banche centrali - Milano +0 - 15% : Milano, 12 giu. (AdnKronos) – Chiusura debole per le piazze finanziarie europee in attesa delle decisioni in tema di politica monetaria della Federal Reserve di domani e della Bce di dopodomani e nel giorno dell’accordo siglato tra Donald Trump e Kim Jong-un che prevede, tra l’altro, la denuclearizzazione del Nord della Corea. Parigi termina la giornata in calo dello 0,38%, Londra perde lo 0,43%, Francoforte invariata sul ...

Borsa : europee Deboli in attesa banche centrali - Milano +0 - 15% : Milano, 12 giu. (AdnKronos) – Chiusura debole per le piazze finanziarie europee in attesa delle decisioni in tema di politica monetaria della Federal Reserve di domani e della Bce di dopodomani e nel giorno dell’accordo siglato tra Donald Trump e Kim Jong-un che prevede, tra l’altro, la denuclearizzazione del Nord della Corea. Parigi termina la giornata in calo dello 0,38%, Londra perde lo 0,43%, Francoforte invariata sul ...

Borsa : Milano - banche Deboli in chiusura : ANSA, - Milano, 7 GIU - Piazza Affari ha chiuso in calo una seduta debole anche per le altre borse europee, ad eccezione di Madrid. L'indice Ftse Mib ha lasciato sul campo lo 0,18% a 21.767 punti, tra ...

Borsa : Milano fiacca con banche Deboli : ANSA, - Milano, 17 MAG - Piazza Affari si avvicina alla chiusura sempre incerta tra terreno positivo e negativo , Ftse Mib -0,1%, , facendo peggio di circa mezzo punto percentuale rispetto alle altre ...