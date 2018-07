De Laurentiis | “Chiesa? Resta a Firenze ma il prossimo anno…”

calcioweb.eu

(Di lunedì 23 luglio 2018) “Arias mi ha dato la disponibilità a venire, ma vale lo stesso anche per le altre cinque alternative. Stiamo valutando una serie di variabili”. Il presidente del Napoli Aurelio Desi esprime così sulacquisto di un terzino. Il numero uno degli azzurri analizza, ai microfoni di Sky Sport, dal ritiro di Dimaro, tutto il mercato della squadra vice campione d’Italia, concentrandosi in particolare sul reparto d’attacco: “È falso che mi sia stato proposto André Silva. Per quanto riguarda Chiesa invece io ho confermato che, nell’ultima colazione di un mese fa negli uffici di Della Valle, Diego mi ha detto: ‘Noi non lo vendiamo, non possiamo altrimenti ci sarebbe la rivoluzione a. E io non posso permettere che ciò accada. Però ti prometto che l’anno, qualora decidessimo di volerlo vendere, il primo a ...