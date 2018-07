Davide Casaleggio | Tra qualche lustro faremo a meno pure del Parlamento

Di Maio contro Rai e Mediaset : vuole “Netflix italiana”/ Davide Casaleggio : “Cominciamo a costruire il futuro” : Di Maio lancia la "Netflix italiana". Lungo post del Vicepresidente del Consiglio sul Blog delle Stelle: "Rai e Mediaset, è l'ora di rinnovare la televisione" (Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 15:52:00 GMT)

Roberto Fico e gli ortodossi del Movimento 5 Stelle all'attacco di Davide Casaleggio : Dopo mesi , anni?, di coltellate alle spalle e sputtanamenti reciprochi tra le varie fazioni, i grillini si divideranno in due , o piu'?, partiti e a quel punto la loro parabola politica toccherà il ...

Stadio della Roma - le carte sull'ultima cena di Luca Lanzalone con Davide Casaleggio : chi ha pagato : È stata l''ultima cena' per Luca Lanzalone , prima dell'arresto ai domiciliari per corruzione nell'ambito dell'inchiesta sulla costruzione del nuovo Stadio della Roma. Ma per l'Associazione ...

Cena Davide Casaleggio-Lanzalone per Rousseau M5s/ Video - "no nomine e stadio Roma" : 'giallo' mail cancellate : Davide Casaleggio e la Cena con Lanzalone, Video, "niente nomine, solo Rousseau per M5s. Inchiesta stadio Roma, mail cancellate dall'avvocato.

Cena Davide Casaleggio-Lanzalone per Rousseau M5s/ Video - “no nomine e stadio Roma” : ‘giallo’ mail cancellate : Davide Casaleggio e la Cena delle nomine con Lanzalone, Video, “Mai fatta questa Cena, Parnasi non lo conosco”. Intercettato a Roma l'esponente dei 5 Stelle ha smentito le indiscrezioni(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:05:00 GMT)

Stadio della Roma - Davide Casaleggio : 'Io e Luca Lanzalone a cena a tavoli diversi'. Ma aveva prenotato tutto il ristorante : L'inchiesta sullo Stadio della Roma crea gravi, anzi enormi, imbarazzi anche a Davide Casaleggio , il vero leader del M5s. tutto ruota attorno alla chiacchieratissima cena con Luca Lanzalone , il ...

Davide Casaleggio : "Non ero al tavolo di Lanzalone - l'ho solo salutato" : Davide Casaleggio oggi è stato intercettato a Roma dal giornalista de la Repubblica Marco Billeci (qui il video) che gli ha chiesto se è davvero andato a cena con il Presidente di Acea (ora dimissionario) Luca Lanzalone proprio pochi giorni prima degli arresti relativi all'indagine sulla costruzione dello Stadio della Roma. Il Presidente dell'Associazione Rousseau e della Casaleggio Associati che, come è noto, è strettamente legato al ...

Davide Casaleggio e la cena con Lanzalone 'a sua insaputa' : ROMA - Davide Casaleggio ammette per la prima volta di aver visto a cena Luca Lanzalone martedì scorso, poche ore prima del suo arresto, come aveva scritto Repubblica . 'Ho trovato anche Lanzalone a ...

Davide Casaleggio : "Il Pd si sveglia dopo 20 anni - il conflitto d'interessi si farà" : "Sono contento che il Pd abbia finalmente presentato un disegno di legge sul conflitto d'interessi dato che non l'ha fatto per vent'anni. Vent'anni in cui è stato maggioranza in questo Paese, ha aspettato a farlo quando era all'opposizione. Forse il Pd doveva andarci prima all'opposizione". A dirlo, in una dichiarazione davanti ai cronisti, il presidente della Casaleggio associati Davide Casaleggio a margine di un'iniziativa ...

Davide Casaleggio E LA CENA CON LANZALONE/ Video - “Mai occupato di nomine" : ma Giorgetti tira in causa M5s : DAVIDE CASALEGGIO e la CENA delle nomine con LANZALONE, Video, “Mai fatta questa CENA, Parnasi non lo conosco”. Intercettato a Roma l'esponente dei 5 Stelle ha smentito le indiscrezioni(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 17:42:00 GMT)

Davide Casaleggio e la cena delle nomine con Lanzalone/ Video - “Mai fatta questa cena - Parnasi non lo conosco” : Davide Casaleggio e la cena delle nomine con Lanzalone, Video, “Mai fatta questa cena, Parnasi non lo conosco”. Intercettato a Roma l'esponente dei 5 Stelle ha smentito le indiscrezioni(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 15:56:00 GMT)

Davide Casaleggio : "Savona? Tema del governo in mano a Conte e Mattarella" : ... sisTema operativo del M5S, che poi non si è sbilanciato sulle problematiche per il nome di Paolo Savona al ministero dell'Economia: "Il Tema del governo è in mano a Conte e Mattarella". "Non ho mai ...

Davide Casaleggio al Wired Nex Fest : “Siamo vicini a un cambiamento importante per il Paese” : (foto: Ernesto Ruscio e Zoe Vincenti) L’Italia ha tutte la carte in regola per “cavalcare” la quarta rivoluzione industriale e per questo Davide Casaleggio, presidente della Casaleggio associati, senza timore si dice “sicuramente molto ottimista” per il futuro del Paese. Intervenendo al Wired Next Fest, il figlio di Gianroberto Casaleggio parla della relazione tra società e innovazione, sottolineando la necessità di ...

Luigi Bisignani : 'Nasce il partito di Luigi Di Maio e Davide Casaleggio. Così Beppe Grillo e Alessandro Di Battista...' : Fu proprio Luigi Bisignani , anni fa, ad ipotizzare il governo Lega-M5s . In pochi lo prendevano sul serio ma, oggi, la storia gli sta dando ragione . E oggi, l'uomo che sussurra ai potenti, ancora ...