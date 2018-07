David Bowie | all' asta il primissimo inedito

BLACKSTAR : il commiato segreto di David Bowie : ... il 25esimo realizzato in studio, pubblicato il giorno del suo 69esimo compleanno, solo due giorni prima della sua imprevista e prematura scomparsa, ha stupito, commosso e sorpreso tutto il mondo ...

Bowienext il 13 giugno su Rai 5 - il film-documentario su David Bowie con contributi da tutto il mondo : Verrà trasmesso questa sera, mercoledì 13 giugno, su Rai 5, Bowienext, il film-documentario su David Bowie che racconta la galassia del Duca Bianco dopo due anni e mezzo dalla sua scomparsa. 31 anni dopo il suo primo live in italia con il Gran Spider Tour, Rai 5 racconta la storia di Bowie ripercorrendo la sua carriera, a partire dalle ore 21.15. Testimonianze, video, interviste, inediti che leggono il grande artista anche da un punto di ...

Bowienext : il docu-film su David Bowie in onda mercoledì 13 giugno su Rai 5 : ... Rita Rocca, "Bowienext " Nascita di una galassia" è un docu-film che raccoglie video tributi artistici da tutto il mondo: cortometraggi, animazioni, testimonianze di vita, spettacoli teatrali, ...

Bowienext : su Rai5 il lungometraggio italiano che racconta la galassia David Bowie : Video, tributi artistici da tutto il mondo, animazioni, testimonianze dei fan, spettacoli teatrali, performance, brani originali. Bowienext è un film corale che racconta la galassia David Bowie a due anni e mezzo dalla tragica scomparsa e a 31 anni dal suo arrivo in Italia per ...

David BOWIE/ Il ricordo di Amanda Lear : "È stato il primo a credere in me come cantante" (L'Intervista) : DAVID BOWIE e il ricordo di Amanda Lear della relazione che ebbero negli anni 70. Fu proprio il 'Duca Bianco' la prima persona a credere in lei anche come cantante.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 12:22:00 GMT)

Amanda Lear/ “David Bowie si truccava più di me. Salvador Dalì? Sua moglie non era gelosa...” (L'Intervista) : Amanda Lear a L'Intervista di Maurizio Costanzo: “David Bowie si truccava più di me. Salvador Dalì? Sua moglie non era gelosa...”. Le ultime notizie sull'eclettica artista(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 21:45:00 GMT)