David Beckham dal campo di calcio ai fornelli

David Beckham - una nuova carriera tra pentole e fornelli : sarà chef in un canale tv dedicato alla cucina : ... ricette e consigli per un'alimentazione sana: "David è un vero affare e ha una vasta conoscenza della nutrizione per il fitness e lo sport", avrebbero detto da Food Network: "Ha studiato cucina ...

David Beckham ci dà un taglio «fresco» per l’estate : Pronto per le vacanze, o meglio di ritorno dalle vacanze in Montenegro con la famiglia, il bel David Beckham ha postato una foto in cui mostra di avere un nuovo taglio di capelli, un look che il footballer aveva già sfoggiato 20 anni fa. Il recente colpo di forbici ha fatto cambiare faccia al quarantatreenne, maestro delle trasforamzioni impercettibili, che selfie dopo selfie negli ultimi anni ha mostrato una rasatura o una inclinatura del ...

Lo stile David Beckham in un documentario : Che a David Beckham la moda piaccia non è una novità. L’ex calciatore vanta un lungo elenco di collaborazioni con i grandi marchi della moda, la sua presenza alla London Fashion Week non fa più notizia, il suo stile impeccabile in ogni occasione, non fa certo pensare che scelga le prime cose a caso dal suo guardaroba. Anzi. Notizia allora, di qualche ora fa, è la presenza di David Beckham in un nuovo documentario sulla moda maschile, ...

Beckham a Miami per il nuovo stadio - David presenta il suo ambizioso progetto [GALLERY] : David Beckham presenta a Miami il progetto del nuovo stadio di Major League Soccer David Beckham arriva a Miami per una riunione speciale, per la promozione della costruzione di uno stadio di Major League Soccer in Florida. Beckham ed i suoi partner hanno presentato i piani dell’impianto sportivo e del parco adiacente ai commissari della città di Miami. Il sogno dell’ex calciatore è quello di possedere una squadra di calcio ...

“La mia principessa perfetta” - gli auguri di David Beckham alla figlia : L’amore di un papà per la sua bambina, che compie gli anni. Una foto e una dedica bellissima postata su Instagram. Potrebbero essere degli auguri come tanti, se non fosse che a farli è uno delle celeb più seguita al mondo (50 milioni di follower), e le sue parole piene di amore e dolcezza per la quartogenita, non sono passate inosservate sono piaciute a milioni di persone. David Beckham ha postato una bellissima foto, in bianco e nero, ...

David Beckham fa gli auguri alla sua Harper : «È una ragazza speciale» : Ogni famiglia ha la sua «preferita». In casa Beckham risponde al nome di Harper Seven, arrivata dopo tre fieri fratelli maggiori (Brooklyn, Romeo e Cruz ), cocca di papà David e compagna di abiti e di giochi di mamma Victoria. Il 10 luglio 2018, l’ultimogenita dell’ex calciatore e della stilista spegne 7 candeline. I festeggiamenti iniziano di buonora sul profilo social di David. «Quello che posso dire della mia piccola principessa è ...

David Beckham con la moglie Victoria : l'anniversario anti-crisi : Ex spice girl, è stata capace di fare parlare di sé più per la cronaca rosa, il gossip e la presunta infedeltà del marito che per la musica. 3.121.758 persone la seguono su Facebook e 21,2 mil su ...

Il nuovo video dietro le quinte di PES 2019 vede come protagonista David Beckham : La stagione calcistica riprenderà tra pochissimo dopo i mondiali di Russia e Konami si sta preparando al lancio del suo PES 2019, che arriverà a fine agosto su PC e console.Il nuovo gioco porta con sé diverse novità dal punto di vista tecnico, il software 'Enlighten' permetterà un'incredibile grafica 4K HDR su tutte le piattaforme, mentre la funzione "Global Illumination" permetterà una resa perfetta di luci e ombre in tempo reale che andrà a ...

“Victoria ne ha 14”. Tutti regalati da David Beckham. Il costo totale? Sedetevi. Innamorato - bello da morire e pure generoso : David e Victoria Beckham, ogni settimana esce un rumor di crisi. Da anni, ormai, la coppia più glamour che ci sia viene travolta dal gossip. Ma che ne dicano i media, a proposito di anni, sono ben 19 che l’ex Spice Girl è sposata con l’ex calciatore, considerato uno degli uomini più sexy del pianeta. Non c’è evento, festa o matrimonio in cui non brillino. Lui in particolar modo. Uno degli ultimi è stato il royal wedding ...

Victoria Beckham ha 14 anelli di fidanzamento : il marito David ha speso 4 - 8 milioni di euro : Victoria Beckham ha tutte le fortune: non solo è sposata da 19 anni con il divino David Beckham, uno degli uomini più berlli del pianeta. Ma da lui ha ricevuto ben 14 super anelli di...

Beckham e la sua ‘premonizione Mondiale’ : a Pechino David decreta la finale di Russia 2018 [GALLERY] : David Beckham vola a Pechino per un evento promozionale, l’ex calciatore inglese dà anche il suo pronostico per la finale dei Mondiali di Russia 2018 Ai microfoni dell’evento promozionale a cui ha presieduto a Pechino, David Beckham ha dato il suo pronostico per la finale dei Mondiali di Russia 2018. Secondo l’ex calciatore inglese le squadre finaliste che disputeranno la partita del 15 luglio saranno Inghilterra ed ...

Questa foto dimostra che il divorzio tra David e Victoria Beckham è una fake-news : David Beckham smentisce ancora una volta la crisi coniugale, pubblicando su Instagram una foto che lo ritrae in compagnia della moglie Victoria in un ristorante. La coppia, sposata da quasi un ventennio, è ritratta insieme ad amici e ai figli Brooklyn (19 anni), Romeo (15) e Cruz (13) per celebrare l'assegnazione di carica congiunta di paesi ospitanti dei Mondiali 2026 spettata a Stati Uniti, Canada e Messico.Amazing night ... All about ...

David Beckham e il senso del tempo : La sua passione per gli orologi è di vecchia data. E irreversibile come il regalo che ti fai col tuo primo stipendio da uomo. David Beckham di orologi ne ha avuti molti: eleganti, normali, esagerati. Poi un giorno di una manciata di anni fa in un negozio vintage di Londra ne trova uno che gli sembra subito meraviglioso. Ha il quadrante blu, un cinturino particolarissimo. “Qualcosa che non avevo mai visto”. Un Tudor, il marchio di orologeria ...

