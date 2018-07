Dalle eclissi di sole a quelle di luna | rituali | danze e animali che divoravano il cielo

meteoweb.eu

(Di lunedì 23 luglio 2018) Letotali dihanno ispirato stupore e meraviglia nel corso della storia, con il primo riferimento conosciuto ad un’che risale a circa 5.000 anni fa. Per molte popolazioni antiche, ledierano un motivo per avere paura, molta paura. I popoli dipendevano molto dai cambiamenti stagionali riflessi nei movimenti annuali del, spiega l’astronomo E.C. Krupp, direttore del Griffith Observatory di Los Angeles. Avrebbero visto un’solare come una grande alterazione dell’ordine cosmico, se non come la fine del mondo. L’idea che lefossero disastri sovrannaturali era forte tra le culture primitive, per le quali ile laerano entità soprannaturali o persino dei. “Ilsorge e tramonta ogni giorno, mentre laogni mese attraversa queste fasi molto familiari. Ma nel caso di un’, l’inaspettato accade senza una buona ragione e ...