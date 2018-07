DALLA CINA Lao Xi | il punto debole del governo che l' opposizione non vede

Marchionne - messaggi di vicinanza DALLA politica : ha onorato il Paese - : Tante le personalità, da Mattarella a Di Maio fino a Renzi e Berlusconi, che hanno parlato dell'ex amministratore delegato di Fca, ricoverato a Zurigo in gravi condizioni dopo un intervento chirurgico

DALLA Spagna : Inter - Vrsaljko si avvicina! Arriva il via libera di Suning - : Come scrive As, Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, nel suo viaggio in Cina ha ricevuto il via libera da Suning per investire 25 milioni di euro per il terzino vicecampione del mondo. L'ok ...

Juventus - Cristiano Ronaldo DALLA CINA : "Tifosi italiani - voglio farvi felici" : LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO DI FABIANA DELLA VALLE SULLA GAZZETTA DELLO SPORT IN EDICOLA Cristiano in Cina da INSTA STORIES Gasport

Maria Sharapova pazza del cibo italiano - la tennista si innamora DALLA cucina del sud : “Italia - fate le cose nel modo giusto” : Tramite il suo profilo Instagram, Maria Sharapova ha esaltato la qualità del cibo italiano, dicendosi conquistata dalle prelibatezze della cucina del sud Dopo aver passato qualche giorno in Puglia, per celebrare il matrimonio di due amici, Maria Sharapova si è spostata in Campania, precisamente a Positano. La bella tennista russa ha passato qualche giorno di vacanza, all’insegna del relax e della buona cucina. Sharapova è stata ...

Cina - approvato il nuovo piano triennale anti-smog. E lo stop ai rifiuti inguaia il Giappone - invaso DALLA plastica : Pechino è impegnata in una guerra di posizione, che si preannuncia lunghissima. E che il governo cinese non può permettersi di perdere, nonostante i danni collaterali. Il nemico è lo stesso di cinque anni fa: lo smog. Il governo cinese ha approvato un nuovo piano triennale (2018-2020) per la riduzione dell’inquinamento, soprattutto atmosferico, consolidando così un percorso avviato con la presidenza di Xi Jinping a fine 2012, per migliorare la ...

Trump alza la posta : pronti a dazi per 500 miliardi su tutto l'import DALLA Cina : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere pronto spingere i dazi sulle importazione dalla Cina fino a 500 miliardi di dollari, ossia tutti i prodotti provenienti dal gigante ...

Rita DALLA Chiesa vicina a Carlotta Mantovan : “Accanto a Frizzi ha vissuto mesi durissimi” : Rita Dalla Chiesa torna a parlare di Fabrizio Frizzi e del rapporto con Carlotta Mantovan, vedova del conduttore. Dopo la morte di Frizzi, la giornalista si è chiusa nel silenzio, scegliendo di vivere nel più stretto riserbo il suo dolore, dedicandosi esclusivamente alla figlia Stella. Fra coloro che hanno sofferto di più per la morte del presentatore c’è l’ex moglie Rita Dalla Chiesa, che non ha mai smesso di ricordarlo, nelle ...

Trascinato al largo DALLA corrente - Pasquale muore a 19 anni : Aveva solo 19 anni Pasquale Lettieri, morto ieri nel tardo pomeriggio a Palinuro. Il giovane, che stava facendo il bagno in mare con un amico davanti alla Spiaggia delle Saline, è stato Trascinato a...

Giocattoli pericolosi DALLA CINA : sequestri tra Abruzzo - Campania - Lazio e Puglia - : Sono state concluse le attività di indagine nell'ambito dell'operazione denominata "Funny Gummy", svolte nel settore del contrasto al commercio illegale di materiale contraffatto e per la tutela della ...

Milan - dopo Li un altro mistero DALLA CINA : ombre sulla licenza marketing : Anche adesso che l'era cinese è tramontata, i misteri di casa Milan continuano ad appassionare carta stampata e non. La figura dell'ormai ex presidente Yonghong Li si è dissolta tra la nebbia brianzola, nonostante la calda estate italiana. Nessun commento, nessuna posizione ufficiale in merito alla perdita del club per un mancato bonifico del valore di 32 milioni di euro, a fronte del miliardo investito tra acquisto della società, ...

DALLA CINA/ Lao Xi : a Conte serve un patto con la Francia per evitare la rivoluzione : Migranti, pmi ed economia condizionano il governo. Che deve però consolidare il consenso che ha nel paese. A Conte occorre un patto con la Francia. DALLA CINA, LAO XI

Orrore a Sperlonga - muore annegata bambina risucchiata DALLA pompa d'aspirazione di una piscina : La 13enne, in vacanza con i genitori, sarebbe stata trattenuta sott'acqua dal flusso di un bocchettone di aspirazione mentre stava facendo il bagno e sarebbe morta annegata. Forse era stata colta da un malore. Ricoverata al Gemelli non ce l'ha fatta