Dal 27 al 28 luglio a Camerana MANGIATOUR 2018

Supparty - tutti i Giovedì al RIOBO Gallipoli Dal 26 Luglio 2018 : Format innovativo fatto di spettacoli sul palco, organizzazione di giochi, animazione con maschere giganti raffiguranti le icone più rappresentative della nostra cultura sportiva, e ha l'intento di ...

Da James Taylor & Bonnie Raitt a Sting & Shaggy - da Mannarino a Bregovic Dal 23 al 29 luglio : Il cartellone completo degli concerti a Roma dal 23 al 29 luglio. Lunedì 23 luglio Cantautori/James Taylor a Caracalla con Bonnie Raitt You've Got a Friend , scritta da Carole King per il suo album ...

Pensioni - Dall'Inps super assegni : dopo Luglio anche a Settembre : I pagamenti della 14esima mensilità di pensione avvenuti a Luglio ammontano ad oltre 3 milioni e 280mila euro, e a Settembre ne saranno corrisposti ulteriori 48mila euro. La somma...

Dal 23 luglio limiti di Wind Tre sul traffico dati internazionale? Possibile colpo di scena : A partire da domani 23 luglio Wind Tre potrebbe applicare un limite al traffico dati consumato in roaming nell'ambito dei Paesi UE. Ne ha parlato in queste ore 'mondomobileweb.it', dettagliando tutti i particolari relativi, a cominciare dalla decisione iniziale dell'operatore unico, che sembrava non avere intenzione di applicare alcuna barriera, salvo poi tornare sui propri passi in quest'ultimo periodo. Le offerte che ciascuno di voi ha ...

Cambia tutto con Pokèmon GO Dal 22 luglio : come funzionano i ban da oggi : Da tempo Pokèmon GO non ci regala novità davvero rilevanti, indipendentemente dal fatto che siate in possesso di uno smartphone Android o iPhone, ma in queste ore occorre prendere in esame attentamente quanto è stato annunciato per un pubblico speciale, quello dei "furbetti". Niantic sa bene che parte del pubblico gioca sporco per ottenere delle agevolazioni all'interno del gioco e se da un lato le sue punizioni sono note, da oggi 22 luglio ...

Oroscopo di Paolo Fox - previsioni settimanali : le stelle Dal 23 al 28 luglio : previsioni settimanali di Paolo Fox: Oroscopo dal 23 al 28 luglio L’Oroscopo della settimana di Paolo Fox: previsioni dal 23 al 28 luglio. Si parte con il segno dell’Ariete: sono alla ricerca dell’amore e potrebbero avere fortuna negli incontri. Ci sarà sempre un po’ di agitazione. Si prospetta un agosto ricco di accordi lavorativi. Toro: i nati sotto questo segno sono caratterizzati da distrazione, soprattutto ultimamente. ...

Sacrificio D’Amore : anticipazioni puntata del 25 luglio. GuenDalina Rapisce la piccola Nora : Nuovi colpi di scena per la 11 esima puntata di Sacrificio D’Amore che andrà in onda come sempre al mercoledì. L’appuntamento dunque è per il 25 luglio in prime time su canale 5 con i vostri beniamini. Vediamo le anticipazioni relative a questa nuova puntata. Sacrificio D’Amore: 25 luglio in prime time su canale 5 Francesca Valtorta –Silvia Corradi; Francesco Arca– Brando Prizzi, Federica De Benedettis– Lucrezia; Alex Belli– ...

Monopolii - Bari - - Dal 25 luglio al 3 settembre il 14° Festival internazionale "Ritratti" : ... Cristina Donà e Trio di Parma Nuove produzioni, tra cui un progetto speciale dedicato ad Astor Piazzolla con Marcelo Nisinman , bandoneon, , Cristina Zavalloni , voce, e Ensemble '05, spettacoli ...

Dal 22 luglio al 5 agosto torna a Roma la Festa dell’unità : Dal 22 luglio al 5 agosto torna a Roma la Festa dell’unità, evento annuale del Partito democratico, organizzata quest’anno all’Ex Dogana di San Lorenzo. Quindici giorni di assemblee e dibattiti su temi di interesse cittadino con i protagonisti della scena politica locale e nazionale tra musica, giochi, film e spettacoli che prenderanno il via domenica alle 19. “Care democratiche, cari democratici, a Roma torna la Festa ...

Montegiorgio - Ippica. Domenica 22 Luglio Dalle ore 20.30 il "San Paolo" darà il via all'appuntamento del trotto nazionale più atteso : il ... : La serata della finale del Campionato, è ricca di spettacoli di contorno. Inizia molto presto e si conclude a mezzanotte con i fuochi d'artificio e la immancabile spaghettata di mezzanotte per tutti ...

Al Forte Sangallo di Nettuno Dal 23 al 29 luglio 'Guerre & Pace' - festival del cinema sui conflitti : conflitti, politica e diritto marittimo ' , Ugo Mursia editore, affronta la storia del diritto marittimo internazionale, raccontando la genesi delle norme e mettendo in luce tutte le zone d'ombra che ...

Previsioni MillionDAY valide Dal 21 Luglio 2018 : Le Previsioni MillionDAY proposte sono composte da cinque colonne, sono valide a partire dal 21 Luglio 2018 e per le tre prossime estrazioni. Le Previsioni MillionDAY proposte sono composte da CINQUE colonne elaborate su base statistica, considerando i numeri più frequenti e i numeri più ritardatari, ritardo storico e indice di convenienza. Si consiglia di giocare le Previsioni per tre […] L'articolo Previsioni MillionDAY valide dal 21 ...

Torremaggiore : Dal 23 al 28 luglio seconda edizione del Festival Castel Fiorentino : Cinque appuntamenti serali musicali con ingresso libero nel cortile del Castello De'Sangro , ingresso 20:30, inizio spettacoli alle 21:00, in cui verranno coinvolti anche produttori locali e varie associazioni, come la 'Vitivinicola Dauna', la 'Peranzana' e 'Cordisco'