Dagli ‘Unicorni’ a ‘Eskeree’ - i tormentoni estivi della Generazione Z : Roma, 23 lug. (AdnKronos) – Chi lancia le mode estive? I ragazzi, lo sanno tutti. Ecco di seguito i 5 MUST DO e tormentoni dell’estate 2018 osservati nella Generazione Z durante gli ScuolaZoo Viaggi Evento per i ragazzi dai 16 ai 18 anni in Puglia. A cogliere le mode, standogli sempre accanto e vivendo l’estate insieme a loro lo Staff ScuolaZoo, brand ambassador della più grande community online per studenti in Italia e ...