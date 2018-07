Dagli anni Cinquanta siamo cambiate?

George di Cambridge compie 5 anni/ Il Principino più amato Dagli inglesi? Regalo speciale per lui : Il primogenito di Kate e William, il 22 luglio, compirà 5 anni. George di Cambridge è amato da tutti, compresi i sudditi, e riceverà un Regalo davvero speciale.(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 08:50:00 GMT)

Tuffi - Europei 2018 : Elena Bertocchi e Giovanni Tocci - principali carte azzurre da meDaglia : Dopo gli Assoluti Estivi di Bolzano il pensiero della squadra azzurra di Tuffi è rivolto completamente ai Campionati Europei di Glasgow nel mese di Agosto. La squadra ormai è composta e le fasi di qualificazione sono state completate e sicuramente le stelle azzurre nella manifestazione continentale saranno Elena Bertocchi e Giovanni Tocci. Per entrambi la gara principale sarà quella dal metro, dove tutti e due gli azzurri puntano ad una ...

Juventus - ecco CR7 : “Qui per scrivere la storia. 33 anni? Io sono diverso Dagli altri” : ecco CR7- Cristiano Ronaldo si presenta al suo nuovo pubblico. Sala stampa presa d’assalto. Oltre 200 giornalisti accreditati. Cristiano Ronaldo è stato chiaro e diretto. “SCELTA SEMPLICE” “È stata una decisione facile per la dimensione del club. Un passo molto importante per la mia carriera. E’ il miglior club italiano, un grande allenatore, un grande […] L'articolo Juventus, ecco CR7: “Qui per scrivere ...

Spese pazze Sardegna - condannato a 5 anni e mezzo l’ex Pdl Diana : “Usato come paravento Dagli altri consiglieri” : Libri antichi per oltre 40mila euro, penne Mont Blanc, quadri, cesti natalizi con i prodotti del territorio. Tutto sul conto del gruppo del Pdl al consiglio regionale della Sardegna. Ora per quelle Spese non in linea con le finalità istituzionali dei fondi al gruppo consiliare è stato condannato a 5 anni e mezzo di reclusione l’ex consigliere regionale di centrodestra Mario Diana, ex capogruppo del Popolo delle Libertà e di Alleanza ...

Mercato NBA : Tony Parker dopo 17 via Dagli Spurs - contratto di 2 anni con Charlotte : La notizia è di quelle a cui si fa fatica a credere, nonostante sia già stata riportata da tutti i principali beat-writer americani: Tony Parker e i San Antonio Spurs si dicono addio dopo 17 anni ...

Trasporto locale - Dagli enti 16 miliardi in cinque anni : MILANO - Il Trasporto pubblico locale ha assorbito, fra il 2012 e il 2016, 16 miliardi di contributi dagli enti locali. A evidenziarlo uno studio di Mediobanca sulle partecipate degli enti locali. Il ...

Ventotto anni e non sentirli. La feroce bellezza del calcio spiegata Dagli inglesi : Londra. “Quindi è così che ci si sente”, ha twittato Gary Lineker martedì sera, dopo che la mano di Jordan Pickford – portiere dell’Everton, mica del Manchester United o del Chelsea – aveva fermato il tiraccio centrale di Carlos Bacca, e subito dopo Eric Dier aveva segnato il rigore che rimetteva la

Sud - alla ministra del Mezzogiorno dico : ricominci da tre - Dagli ultimi tre anni : di Linda Maisto e Francesco Pastore Abbiamo un invito per il nuovo ministro del Mezzogiorno, Barbara Lezzi: non parta da zero, ma ricominci da tre, come diceva Massimo Troisi nel suo famosissimo film. Sì poiché negli ultimi tre anni, il Mezzogiorno ha svoltato, anche se pochi se ne sono accorti. Può ricominciare da tre se lo vuole, se, mettendo da parte i dibattiti pre-elettorali, si rende conto che dopo circa 25 anni di abbandono delle ...

Giovanni Malagò - Giochi del Mediterraneo : “Italia ai vertici del meDagliere - mi riempie d’orgoglio” : L’Italia ha conquistato il medagliere dei Giochi del Mediterraneo 2018 con un totale di 156 allori, di cui 56 d’oro. La nostra Nazione si conferma Regina del Mare Nostrum e a Tarragona ha surclassato la concorrenza della Spagna padrona di casa, imponendosi nella competizione per la quarta volta consecutiva. Un risultato che non è mai stato in discussione e che ha dimostrato lo strapotere del Bel Paese in questa classica ...

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : Giovanni Pellielo meDaglia di bronzo nel trap maschile! : Ancora una medaglia di bronzo dal Tiro a volo ai Giochi del Mediterraneo: nella finale del trap maschile Giovanni Pellielo ha centrato il terzo posto, preceduto soltanto dall’iberico Antonio Bailon, medaglia d’oro, e dall’egiziano Ahmed Kamar, medaglia d’argento. A vincere oro e titolo è stato l’iberico Antonio Bailon, con 47/50, davanti all’egiziano Ahmed Kamar, secondo con 46/50. Eliminato in terza ...

Il governo parte Dagli 007 : Parente ai Servizi Segreti. Sarà direttore per due anni : Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna (Aisi). Si tratta dell'ex Sisde, ovvero il Servizio segreto civile italiano. Guidare un settore tanto delicato equivale ad avere molte più...

Firenze - meDaglie d'oro rubate nella casa-museo Giovanni Spadolini : Furto alla casa museo Fondazione Spadolini di Firenze ieri sera tardi, al Pian de' Giullari: i ladri, dopo aver rotto una finestra, hanno rubato almeno sette medaglie d'oro di valore storico risalenti ...

Chi l'ha Visto : «Amalia è morta a 21 anni - mangiata Dagli animali davanti a tutti in centro a Roma» : Il due maggio scorso il corpo di Amalia Voican, 21 anni, veniva trovato in pieno centro a Roma e in condizioni di degrado. Il cattivo odore dei suoi resti in decomposizione aveva allertato i vicini,...

I punteggi del test del QI sono in caduta libera Dagli anni '70 : siamo meno intelligenti? : SCIENZA SpazioSaluteEnergiaScienze AMBIENTE NaturaEcologiaAnimali TECNOLOGIA Digital lifeTecno-prodottiInnovazioneMotoriArchitettura CULTURA ArteMisteroStoriaCuriosità COMPORTAMENTO PsicologiaScuola e ...