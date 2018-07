Da tutto il mondo a Cividale per l' International Music Masterclasses

Evento Dolce Gabbana : il Lario sulla stampa e sui social in tutto il mondo : Durante l'Evento dal 5 all'8 luglio scorsi c'è stato un impatto immediato di immagini che girano sui social, in televisione e sulla stampa quotidiana; ma allo stesso gli inviati di tutto il mondo ...

Torna Ibla Grand Prize con artisti e concorrenti da tutto il mondo. Fino al 25 luglio. Due eventi speciali : Gli spettacoli si svolgeranno tutti i giorni con ingresso gratuito*, dal 19 al 25 luglio, a partire dalle 20:30* Fino a tarda sera. Le location stabilite ad accogliere gli artisti concorrenti di ...

A Perugia l’edicola lanciata dai giovani che rivoluziona la cultura : “400 titoli da tutto il mondo - la qualità paga” : “Restituire senso alla professione di libraio, che oggi è troppo spesso semplificata”. È questo l’obiettivo di Antonio Brizioli, che con il collettivo da lui fondato, chiamato “Emergenze”, ha aperto Edicola 518 due anni fa a Perugia. Un chiosco in pieno centro storico, in via Sant’Ercolano, dall’aspetto di un’edicola tradizionale ma del tutto innovativo e unico nel suo genere. Ponendosi in contrapposizione con le librerie mainstream, ...

Aziende di tutto il mondo scelgono Oracle Blockchain Service per accelerare le transazioni in modo sicuro : "Il consorzio lavora per migliorare la sicurezza alimentare a livello globale con gli strumenti della scienza e della tecnologia" ha dichiarato. "C'è sempre più bisogno di competenze ...

Andrea Bocelli : un esempio per i ragazzi di tutto il mondo : ... Roberto Saviano, Bryan Cranston, Richard Gere, , verrà consegnato al tenore nel corso di un incontro con quasi 1000 adolescenti tra i 13 e 18 anni proveniente da 52 paesi del mondo, giovani giurati ...

Per i 30 anni dei Take That arriva un album e un tour di concerti in tutto il mondo : Per i 30 anni dei Take That arriva un album e un nuovo tour di concerti. È notizia di oggi che per il prossimo anno grandi sorprese coroneranno il traguardo dei 30 anni per una band che ha fatto la storia della musica pop degli anni 90: i Take That. L’annuncio, lanciato su Instagram dai membri superstiti del gruppo, è quello di un Greatest Hits con tutti i grandi successi indimenticabili e di un tour per ricongiungersi ai fan. Un invito in ...

Flags - dai barconi dei migranti le bandiere di tutto il mondo : Milano,, askanews, - Un racconto di accoglienza e di incontro tra culture e popoli diversi, attraverso 20 bandiere create con i legni raccolti sulle coste di Pantelleria, provenienti dalle ...

Firenze - l’Opificio che fa rivivere le opere d’arte di tutto il mondo che lotta per l’esistenza per l’organico quasi a metà : Una trentina di nuovi restauratori hanno vinto un concorso ma ancora non arrivano. L’organico è grande il 60 per cento di quello che dovrebbe essere. Interi settori come quello dei tessuti o degli arazzi, sono completamente fermi. l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze è il posto in cui le opere d’arte riprendono vita. Per tutti (addetti ai lavori e non) si tratta di un’eccellenza che non ha pari al mondo, per competenze acquisite e ...

“Vi dico tutto”. Choc nel mondo della politica : tremano i vertici. È lei stessa a confessare tutto : rivelazioni che cambieranno tutto : Come riporta il quotidiano spagnolo Diario.es, le accuse sono contenute nelle registrazioni di alcuni interrogatori condotti dall’ex commissario di polizia e uomo d’affari José Manuel Villarejo, coinvolto in vari casi giudiziari e che aveva minacciato di diffondere i contenuti del suo “archivio segreto” se non fossero stati annullati i procedimenti penali nei suoi confronti. E così l’ombra dello scandalo si allunga di nuovo sulla ...

Modena si scopre meta ambita per turisti da tutto il mondo : Prosegue l'onda lunga dell'arrivo dei visitatori: +5,4 rispetto all'anno scorso Exploit dei pernottamenti: sfiorano il +10. E la tendenza resta positiva

Mondiali 2018 - Finale Francia-Croazia : quanti soldi guadagnano i Campioni del Mondo? tutto il montepremi e le cifre : Domenica 15 luglio si giocherà la Finale dei Mondiali 2018 di calcio: lo Stadio Luzhniki di Mosca ospiterà l’attesissimo match tra Francia e Croazia che si fronteggeranno per la conquista del titolo iridato. Da una parte i favoriti Galletti che puntano alla seconda apoteosi della loro storia dopo quella casalinga nel 1998, dall’altra i balcanici che sono al primo atto conclusivo della loro storia e proveranno a regalare una gioia ...

Cersaie accoglie 100 top buyers da tutto il mondo : L'iniziativa " organizzata da Cersaie e ICE-Agenzia " vede il sempre maggiore coinvolgimento di questi importanti influenzatori e prescrittori internazionali del mondo del progetto con l'obiettivo di ...

Amazon Prime Day 2018 : 16 e 17 luglio oltre un milione di promozioni in tutto il mondo : Più grande che mai, la giornata (e mezza) di Prime Day sarà estesa dalle 30 ore nel 2017 alle 36 ore di questa nuova edizione, con oltre un milione di offerte esclusive per i clienti Prime in tutto il mondo....