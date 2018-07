Cuneo | salvato lo speleologo precipitato in una grotta | 100 soccorritori al lavoro per

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 luglio 2018) È statoloinfortunatosi all’interno delladella Mottera, in Alta Val Corsaglia, nel Cuneese. Dopo un intervento di oltre 36 ore, i tecnici del soccorso alpino e speleologico nazionale – un centinaio quelli che si sono alternati nelle operazioni – lo hanno estratto dalla. Imbarcato col verricello in elicottero, l’uomo è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di. L’operazione di soccorso è stata impegnativa e complicata, tanto che il termine era previsto all’alba di lunedì ma l’intervento è durato svariate ore in più. L’uomo, che nella caduta ha riportato lesioni multiple ma non è in pericolo di vita, è stato caricato su una barella che poi trascinata lentamente, a mezza altezza, attraverso un sistema di carrucole e teleferiche allestito per l’occasione. Per superare il salto di roccia di 80 metri è stato necessario allestire ...