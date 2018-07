Cuneo | dopo 36 ore riportato in superficie lo speleologo ferito

meteoweb.eu

(Di lunedì 23 luglio 2018) Conclusa l’operazione di salvataggio delloinfortunatosi sabato sera durante l’attraversata del fiume sotterraneo della Grotta della Mottera in provincia di. Intorno alle 8 gli uomini del soccorso alpino lo hanno consegnato all’equipe sanitaria del 118 sopraggiunta in elicottero che lo ha imbarcato con il verricello. In seguito, l’uomo è stato trasportato all’ospedale didove è stato ricoverato in codice giallo. Circa un’ora prima si era conclusa l’operazione dei tecnici speleologici che,36 ore di intervento, avevanola barella con l’infortunato al di fuori della grotta dove è stato necessario allestire un’ultima calata con le corde per superare un salto di roccia di 80 m verso una radura adatta al recupero con verricello da parte dell’eliambulanza 118. Alle operazioni di recupero dello ...