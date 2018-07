Cristiano Ronaldo | la macchina no gravity

Juventus - Cristiano Ronaldo scatena il caos : spostata l’amichevole di Villar Perosa : Niente esordio di Cristiano Ronaldo con la Juventus a Villar Perosa, la consueta amichevole interna potrebbe essere spostata La consueta amichevole della Juventus a Villar Perosa tra squadra A e B, potrebbe essere spostata a causa del dirompente effetto Cristiano Ronaldo. Il popolo bianconero attende ogni estate con ansia l’evento per riversarsi a contatto con i propri beniamini, ma in questo caso, con l’arrivo di CR7, si teme ...

Calciomercato : l’effetto Cristiano Ronaldo in Italia e in Europa : Cristiano Ronaldo non ha ancora messo piede in campo eppure continua a far parlare di sé. La Juventus si sta rendendo rapidamente conto di come i soldi spesi per il campione portoghese stiano rapidamente tornando indietro e degli enormi ricavi prodotti grazie a CR7. L’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte dei bianconeri ha scatenato anche la ‘concorrenza’ e sia in Italia che in Europa sono molte le società che vogliono ...

Juve negli Stati Uniti senza Cristiano Ronaldo : Con la tournee negli Stati Uniti d’America, al via domani, entra nel vivo la preparazione estiva della Juventus. Nella trasferta

Convocati Juventus - le scelte di Allegri per la tournée negli Stati Uniti : non c’è Cristiano Ronaldo : Convocati Juventus – Dopo l’allenamento con amichevole in famiglia di questa mattina in Continassa (70′ di gioco e risultato finale di 2-0 con reti di Pietro Beruatto e Mattia Caldara), Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei 27 della Juventus che partiranno domani mattina in direzione Stati Uniti per lo Juventus Summer Tour 2018 powered by Jeep, che vedrà i bianconeri impegnati nella International Champions Cup ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus : ecco come/ Borsa - cessioni e ricavi : la strategia per rifinanziare l'acquisto : Cristiano Ronaldo alla Juventus: ecco come. Borsa, cessioni e ricavi: la strategia del club bianconero per rifinanziare l'acquisto di CR7, un affare tecnico ed economico(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 14:27:00 GMT)

Cristiano Ronaldo mania - spunta la Jeep “total CR7” : l’auto bianconera personalizzata dal tifoso calabrese [GALLERY] : Una Jeep firmata Cristiano Ronaldo, il campione della Juventus fa scatenare le CR7 mania: ecco l’auto personalizzata del tifoso calabrese A Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, come in tutta Italia, è esplosa la mania per Cristiano Ronaldo. Dopo che la Juventus ha messo a segno il colpo del secolo infatti tanti sono stati i tifosi bianconeri che hanno voluto un gadget di CR7. Non solo maglie dedicate alla nuova stella ...

Juventus - l'impensabile dopo Cristiano Ronaldo : torna Zinedine Zidane - perché trema Massimiliano Allegri : L' indiscrezione è vecchia di qualche giorno: Zidane torna alla Juve . Lo ha scritto martedì scorso il sito spagnolo 'Libertad Digital' e, francamente, ci pareva una puttanata. Dicevano così, gli ...

Cristiano Ronaldo - solo i famosi possono usare l’utero in affitto? : Questo post nasce da un sentimento di stupore di fronte al silenzio quasi completo sul fatto che il neo arrivato campione Cristiano Ronaldo abbia utilizzato per ben tre volte la maternità surrogata (probabilmente lo ha fatto nel caso di Cristiano Junior, anche se lui non ha voluto rivelare esattamente come è stato concepito, sicuramente invece per i gemelli Eva e Mateo). Insomma, mentre il suo arrivo in Italia è stato celebrato da tutta la ...

Marchionne - sulla maglia di Cristiano Ronaldo c'è anche la sua firma : TORINO - Quando si dice dell' Operazione Ronaldo si deve dire della Juve, di Agnelli, di Exor, di Elkann. E di Marchionne . Sì, perché sulla maglia di CR7 c'è anche la firma del manager che ha salvato ...

Juve - l'impatto di Cristiano Ronaldo : più 100 milioni a bilancio in tre anni : ... con il suo gruppo di 'Sports advisory' guidato da Andrea Sartori, in un'analisi di 18 pagine dal titolo eloquente: 'Ronaldo economics', ovvero 'L'economia di Ronaldo'. Probabilmente il primo studio ...

Cristiano Ronaldo ha lasciato una mancia da 20mila euro al personale di un resort greco : Dopo l'uscita dai Mondiali di Russia del suo Portogallo, sconfitto agli ottavi dall'Uruguay, e prima di volare a Torino per firmare il contratto con la Juventus , Cristiano Ronaldo si è concesso una ...

