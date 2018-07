: 'Solo uomini in organi garanzia', la denuncia delle #costituzionaliste - Adnkronos : 'Solo uomini in organi garanzia', la denuncia delle #costituzionaliste - TelevideoRai101 : Costituzionaliste:solo uomini a vertici - FDRCBRGM : TUTTI UOMINI,NON VALE, LE COSTITUZIONALISTE PROTESTANO: NON E' COSTITUZIONALE 'Come... -

Le professoresse ordinarie e associate di diritto costituzionale scrivono ai presidenti di Senato e Camera, Casellati e Fico, per denunciare la violazione delle norme sulle pari opportunità. Il Parlamento ha eletto i componenti laici di Csm, Consulta e organi della magistrature speciali: 21 su 21 sono. Leparlano di "stupore e preoccupazione" e chiedono "una seria riflessione sulle cause e gli interventi per evitare che una simile situazione,incomprensibile in Italia nel 2018, si ripeta in futuro".(Di lunedì 23 luglio 2018)