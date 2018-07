Cosa resta dell’insegnamento di Guareschi? : È morto lo scrittore che non era mai nato, titolò esattamente cinquant’anni fa l’Unità per annunciare la morte di Giovannino Guareschi. Poi giunse la doverosa rivalutazione, anche da sinistra; si comprese che utilizzare un vocabolario di trecento lemmi (stima sua, al ribasso) per riuscire a comprend

Samsung Unpacked noioso ancora prima di iniziare : Cosa resta da scoprire? : È Roland Quandt , famoso leaker che opera su Twitter, a svelare al mondo il nuovo Wireless Charger Duo di Samsung in grado di ricaricare il Note 9 assieme al nuovo wearable dell'azienda coreana. Il ...

Che Cosa resta dell'alt. country/ Cowboy Junkies e Jayhawks - i nuovi dischi : ecco tutto quello che conta : Due gruppi guida della musica americana degli anni 90 tornano con due intensi lavori, Cowboy Junkies e Jayhawks, li abbiamo raccontati in questa recensione. PAOLO VITES(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 06:11:00 GMT)CALEXICO LIVE @CARROPONTE/ Musica che oltrepassa ogni confineROLLING STONES/ Se Lech Walesa chiede aiuto a Mick Jagger per la libertà in Polonia

MILANO - TASSISTA ABUSIVO STUPRÒ 20ENNE/ Le disse : “Questa Cosa resta tra di noi perché ti voglio bene” : MILANO, TASSISTA ABUSIVO STUPRÒ 20ENNE: arrestato. Ultime notizie: la ragazza ubriaca non si accorse di nulla e denunciò il tutto ai carabinieri soltanto la mattina seguente(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 19:40:00 GMT)

Trump-Putin : Cosa resta del vertice di Helsinki oltre le polemiche sul Russiagate : Se il summit di Helsinki è stato dominato dalle polemiche sulle interferenze russe nelle elezioni del 2016, dietro le quinte le diplomazie cercheranno di dare un seguito concreto ai temi discussi in Finlandia: nucleare, Siria, difesa e Nord Stream. Intanto Trump fa retromarcia: piena fiducia nelle agenzie di intelligence americane di cui accetta le conclusioni sulle intrusioni russe anche se - spiega il presidente Usa - non hanno inciso ...

Trump-Putin : Cosa resta del vertice di Helsinki oltre al Russiagate : Se il primo summit tra i due presidenti è stato dominato dalle polemiche del Russiagate, dietro le quinte le diplomazie cercheranno di dare un seguito concreto ai temi discussi in Finlandia: nucleare, Siria, difesa e Nord Stream...

Palermo : arrestato Giuseppe Corona - uno dei tesorieri di Cosa Nostra : L'uomo dopo aver scontato sedici anni di carcere per omicidio lavorava ufficialmente come cassiere di un bar del porto di Palermo: in realtà, però, gestiva fondi di Cosa Nostra per milioni di euro. In manette anche altre 23 persone.Continua a leggere

Cosa resta da chiarire sui fondi della Lega : I soldi spariti della Lega? Nessun mistero né illecito: sono stati spesi tutti in politica. Ed è tutto certificato. Parola di Roberto Calderoli, coordinatore delle segreterie nazionali del Carroccio, che in un’intervista al Corriere della Sera dice ”Come si fa a dire che quei soldi sono spariti? È tutto certificato, pubblicato sul nostro sito. Non c'è un solo euro che non sia stato speso ...

Atene : capitale umano in fuga - palazzi cadenti - negozi chiusi e molti espedienti. Cosa resta dopo il passaggio della Troika : Il sole è alto sull’Acropoli di Atene, e il cielo limpido lascia contemplare l’estensione della città e la stratificazione della sua storia. Ai piedi del Partenone, nei quartieri Plaka e Monastiraki, i turisti affollano le strade, così come preannunciato poche settimane fa dal primo ministro Alexis Tsipras. Numeri record per un’industria che fa registrare afflussi in crescita del 13% rispetto allo scorso anno, e fanno attendere un totale ...

Lascia la sedie a rotelle ed ecco Cosa fa : tutta Italia senza fiato. Emozione grande. E Alfina Fresta è già una star : “Ho fatto semplicemente quello che mi rende felice, la musica mi rende viva”. È evidente che non si aspettava di diventare un fenomeno del web Alfina Fresta, la ragazza disabile 29enne che grazie a un video condiviso su Facebook in cui canta il ‘Nessun dorma’ nella chiesa di Sant’Agata, a Catania, si è fatta conoscere e apprezzare da tutta Italia. Il video in questione ha già ottenuto oltre 4,5 milioni di ...

Susan Sarandon arrestata a Washington. Ecco Cosa è successo all'attrice premio Oscar - Best Movie : ... in particolare contro la decisione di separare i bambini migranti dai loro genitori una volta superata la frontiera, che nelle ultime settimane ha destato parecchio scalpore in tutto il mondo, ...

Agrigento. Arrestati dieci esponenti di vertice di Cosa Nostra : Sono più di cento i Carabinieri di Agrigento impegnati nel blitz odierno. Nel corso dell’operazione sono stati Arrestati 10 esponenti di

Vittorio Feltri - il consiglio definitivo per Salvini : 'Coraggio - ti resta solo una Cosa da fare' : Confermato. Le navi straniere delle organizzazioni non governative che speculano sul trasporto dei profughi non avranno più l' opportunità di attraccare nei porti italiani. Era ora che scattasse il ...

Milano - Cosa resta dei falchetti del Pirellone : È qualche tempo che si parla dei falchi pellegrini del Pirellone di Milano. Riassumiamo la vicenda. Il 17 aprile scorso una femmina di falco pellegrino mette al mondo tre piccoli, un maschio e due femmine, sul tetto del grattacielo del Pirellone, quindi in pieno centro. Non è la prima volta che dei falchi si adattano a vivere in città – esiste un’ampia casistica al riguardo – né la prima volta che si trovano dei falchi pellegrini sul ...