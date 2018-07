“Cosa facevano” La follia dietro lo scontro mortale sulla strada del mare

caffeinamagazine

(Di lunedì 23 luglio 2018) Stavano gareggiando in una corsa folleprovinciale Dogana. Quattro albanesi a bordo di una Golf e un’altra autovettura non identificata stavano correndo a tutta velocità nel tratto compreso tra Tuscania e Montalto di Castro.traiettoria, però, hanno incontrato una Smart e per evitarla una delle due auto è finita contro un albero. Per il conducente non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo. Sul posto dieci chilometri di fila. Il terribile schianto è avvenuto domenica 22 luglioprovinciale Dogana davanti alladi campagna, precisamentedel Formiconcino che conduce all’agriturismo Casale Grano e Tabacco. La Golf e un’altra macchina ancora non identificata fossero impegnate a correre, sorpassandosi ripetutamente,Dogana che collega Tuscania con Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, nonostante il forte traffico. Le ...