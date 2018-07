Consiglio Comunale | approvato assestamento di bilancio

lega nord trentino - Consiglio Comunale trento : Le proposte PER LA pianificazione di alcune aree della città con attenzione alle soluzioni ... : ... cosa che corrisponde al nostro modo di fare politica. In questo assestamento di bilancio si è comunque dovuto intervenire secondo i limiti dettati dai tempi tecnici dei lavori pubblici, ovvero ...

Olimpiadi 2026 - Consiglio Comunale di Torino vota sì : sostegno alla candidatura : Il consiglio comunale di Torino ha approvato la delibera di sostegno alla candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. Il documento non ha ottenuto però l’unanimità: i voti a favore sono stati 22 (Movimento 5 Stelle e Noi con l’Italia), otto gli astenuti (Pd, Moderati, Lista Civica per Torino e Lista Civica Morano) e un contrario (Uscita di Sicurezza). Assenti le Cinquestelle Daniela Albano e Marina Pollicino. “La maggioranza ...

Trapani - entrano nel vivo i lavori del Consiglio comunale. Giovedì la prossima seduta : Dopo il giuramento dei consiglieri, il consiglio comunale di Trapani tornerà a riunirsi Giovedì 19 luglio e lunedì 23 alle ore 18. All'ordine del giorno la modifica del regolamento delle commissioni ...

Mino Taricco ha partecipato al Consiglio Comunale di Saluzzo : ... e che la campagna elettorale e la divisione politica debbano finire il giorno dopo le elezioni, e continuo ad esserne convinto anche oggi, anche se devo prendere atto che i nuovi governanti non ...

Comiso - si è insediato il nuovo Consiglio comunale : Ieri pomeriggio si è insediato il nuovo Consiglio comunale di Comiso. Nonostante le opposizioni tutte le cariche sono andate alla maggioranza.

Pisa - blitz della Casa della Donna in Consiglio Comunale per chiedere le dimissioni dell’assessore “Stalker della ex” : Dopo la petizione arriva la protesta. Alcune decine di manifestanti che stanno partecipando al presidio promosso dalla Casa della Donna fuori dal comune di Pisa contro la nomina ad assessore di Andrea Buscemi, e hanno approfittato di un momento di sospensione dei lavori del consiglio comunale, raggiunto il quarto piano di palazzo civico e l’aula consiliare gridando “dimissioni, dimissioni”. L’assessore Andrea Buscemi è ...

Ragusa insediato nuovo Consiglio comunale : Lunedì a Ragusa si è insediato il nuovo Consiglio comunale. A presiederlo Fabrizio Ilardo, sua vice Maria Malfa

Massa - presidente del Consiglio Comunale al sindaco : “Bonifica anti-microspie - potrebbero averle messe quelli del Pd” : “Non vorrei che qualcuno ascoltasse quello che diciamo”. Stefano Benedetti, neo presidente del consiglio comunale di Massa, ex roccaforte rossa conquistata dal centrodestra a trazione leghista dopo 25 anni di giunte di centrosinistra, segue le voci di corridoio, gli spifferi e “un’impressione strana avuta parlando con qualcuno in Comune”. Così i due primi atti da presidente dell’assemblea cittadina sono stati quelli di far cambiare la ...

Massa - il presidente del Consiglio Comunale al sindaco : “Bonifica anti-microspie - potrebbero averle messe quelli del Pd” : “Non vorrei che qualcuno ascoltasse quello che diciamo”. Stefano Benedetti, neo presidente del consiglio comunale di Massa, ex roccaforte rossa conquistata dal centrodestra a trazione leghista dopo 25 anni di giunte di centrosinistra, segue le voci di corridoio, gli spifferi e “un’impressione strana avuta parlando con qualcuno in Comune”. Così i due primi atti da presidente dell’assemblea cittadina sono stati quelli di far cambiare la ...

Prima seduta per il nuovo Consiglio Comunale di Spoleto : Se si deve credere alla buona politica ed alla democrazia come metodo migliore per dare risposte alle esigenze della comunità si deve anche partire dai presupposti connessi alla società liquida, che ...

Ragusa - si insedia il nuovo Consiglio comunale : insediamento a Ragusa del massimo consesso cittadino lunedì. Si insedia il nuovo Consiglio comunale che governerà la città.

“Parola al Presidente. Ah - è vero - sono io”. La gaffe di Emanuele Fiorini (Lega) fa esplodere il Consiglio comunale : “No, ma il presidente sei tu”. Emanuele Fiorini, consigliere comunale di Terni in quota Lega e consigliere regionale umbro, ha assunto le funzioni di presidente del Consiglio comunale pro-tempore. A un certo punto, avrebbe dovuto dare la parola al segretario comunale, ma ha dato la parola a se stesso. Fiorini è stato protagonista di altri video, diventati poi virali, come quello in cui, col viso completamente verde, ha dichiarato che ...

Attività del Consiglio Comunale Verona del 12 Luglio : Le risorse derivano dalla vendita delle gratuità riconosciute al Comune in occasione di spettacoli extra lirica in Arena. Approvato, con 22 voti favorevoli, 2 contrari e 7 astenuti, il riconoscimento ...

Napoli - strappo in Consiglio Comunale : la maggioranza di Dema perde pezzi : ... rispetto ad altri, qualche motivo in più per fare un pò di sciopero, ci siamo sempre stati nonostante si siano già consumate lesioni politiche ma evidentemente il senso di responsabilità politica ...