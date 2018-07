Concorso presidi | oltre 34mila candidati per 2400 posti | il primo dopo 7 anni Molte le

Scuola - al via il Concorso per assumere 2.425 presidi : oltre 35mila i candidati : Il processo di selezione durerà oltre un anno ed è iniziato oggi con 100 domande a risposta multipla alle quali rispondere in 100 minuti.Continua a leggere

Scuola - al via Concorso per presidi : 34mila candidati per 2400 posti - : L'obiettivo della selezione è la copertura dei posti vacanti e disponibili per il 2018-2021, e il superamento del fenomeno delle reggenze , i dirigenti che si dividono tra più istituti, . Critiche da ...

Scuola - al via Concorso per presidi : 34mila candidati per 2400 posti : Scuola, al via concorso per presidi: 34mila candidati per 2400 posti L'obiettivo della selezione è la copertura dei posti vacanti e disponibili per il 2018-2021, e il superamento del fenomeno delle reggenze (i dirigenti che si dividono tra più istituti). Critiche da parte dell’Associazione Nazionale presidi: esame troppo ...

Presidi - al via il Concorsone : 35mila candidati per 2.425 posti : Gli aspiranti dirigenti scolastici chiamati a risolvere un test di 100 quesiti a risposta multipla in 100 minuti. Poi si aprirà un lungo percorso di formazione. Il ministro Bussetti: "Riporteremo alla normalità i carichi di lavoro negli istituti". Ma restano ancora molti posti...