Concorso dirigenti scolastici | oggi la prova preselettiva

Lunedì Concorso per dirigenti scolastici - il primo dopo 7 anni. Quasi 35 mila candidati per 2.425 posti : Partirà lunedì mattina la prova preselettiva del concorso per il reclutamento di 2.425 dirigenti scolastici. I candidati sono 34.580, il 71% donne. L'età media è di 49 anni. Gli aspiranti presidi, distribuiti in 1.984 aule, avranno a disposizione 100 minuti per rispondere a 100 domande a risposta multipla, estratte da un archivio di 4.000 quesiti. Quattro le opzioni per ogni quesito, solo una è corretta.Si ...

Concorso dirigenti scolastici : il 23 luglio la prova preselettiva : Si svolgerà lunedì 23 luglio dalle ore 8,00 (con la registrazione) e alle 10 (inizio) la prova di preselezione del Concorso dirigenti scolastici, a cui parteciperanno oltre 35 mila docenti. La prova si svolgerà nelle diverse sedi indicate dagli Uffici scolastici regionali e sarà completamente computerizzate. Consulta lo Speciale Concorso dirigenti scolastici Vediamo ora come si svolgerà la prova e alcuni consigli utili per affrontarla al ...

Sanità : Sicilia - via libera a Concorso per 317 dirigenti anestesisti : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - Via libera al concorso pubblico per 317 posti a tempo indeterminato di dirigente medico di Anestesia e Rianimazione nelle Aziende sanitarie provinciali e ospedaliere della Sicilia. L'assessore alla Salute Ruggero Razza ha firmato una direttiva indirizzata ai vertici del

Concorso Comune di Roma 2018 : bando per 8 dirigenti - ecco quando scade - : -bando per Dirigente della Unità Organizzativa "Gestione e Sviluppo impiantistica sportiva" del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili di Roma Capitale. In questo caso è necessaria la laurea in ...

Sanità : Asp Catania - stabilizzati 56 dirigenti medici e Concorso per 80 posti : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - stabilizzati, all’Asp di Catania, 56 dirigenti medici e sei dirigenti sanitari farmacisti.Salgono così a 289, fra personale dirigenziale e di comparto, le risorse professionali arruolate dall'Azienda nel corso dell’ultimo anno. "Procediamo nel percorso delle stabilizza

