' Con la vostra maschera ho rischiato di annegare' | torinese intende far causa a Decathlon

(Di lunedì 23 luglio 2018) Doveva essere un momento di svago e relax nelle acque dell’Oceano Indiano, una piacevole pausa per arrivare carichi e motivati allo spettacolo serale. Invece, l'immersione si è trasformata in un incubo per colpa, a quanto pare, dellasubacquea acquistata alladi Grugliasco (Torino). Protagonista della brutta avventura un musicista del coro del Teatro Regio di Torino, che, lo scorso settembre, era impegnato in Oman con una tournée. L'uomo, che hadi, ora ha deciso di fareal colosso francese specializzato nella vendita di articoli sportivi. Il malore in acqua Ranieri Paluselli, timpanista cinquantaquattrenne del Teatro Regio di Torino, lo scorso 14 settembre era in Oman per la prima dell'Aida; con alcuni amici, in un momento di pausa, ha deciso di praticare snorkeling nelle acque dell'Oceano Indiano. Dopo pochi minuti, però. l'uomo ha avuto un ...