Compak – Campionati italiani | Zamboni e Rigamonti campioni assoluti

(Di lunedì 23 luglio 2018) Alla Polisportiva padovana Le Tre Piuma di Agna, tutto da incorniciare per i neodiCrederci sempre, anche quando pare che la sorte ti remi contro! E’ con questo spirito, tanta grinta, indubbio valore agonistico e un bagaglio di esperienza di prim’ordine, che il Veterano Giovannie il Senior Giancarlosi sono cuciti addosso gli scudetti tricolore di. Un fine settimana, quello appena trascorso alla Polisportiva padovana Le Tre Piuma di Agna, tutto da incorniciare per i neodi, con in più la medaglia d’argento tra i prima categoria di Luca Pederzoli e il bronzo vinto dal Veterano Gianmario Ferrari a completare il quadro dei tiratori lombardi sui vari podi. Vittorie non facili, anzi costantemente sul filo del rasoio fino all’ultimo dei 200 lanci ...