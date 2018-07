Comic-Con 2018 | tutti i trailer da vedere e rivedere

Edoardo Ferrario : “Tanti Comici moralisti. Pensare di dover insegnare qualcosa al pubblico è una sconfitta” : Dalla gavetta nei locali di Trastevere e San Lorenzo all'ingresso nella scuderia di Sabina Guzzanti. Poi la notorietà, soprattutto tra il pubblico più giovane, con la web-serie Esami, viaggio irriverente nel mondo universitario. Successivamente, la collaborazione con Serena Dandini, e ancora la partecipazione a Quelli che il calcio. Edoardo Ferrario, classe 1987, è ormai comico di culto nel panorama giovane romano. Da ...

I migliori trailer del Comic-Con di San Diego : Dal nuovo Godzilla alla serie animata di Matt Groening, dal sequel di “Split” alle prime immagini di “Aquaman” The post I migliori trailer del Comic-Con di San Diego appeared first on Il Post.

Riverdale al Comic-Con di San Diego - le prime anticipazioni sulla terza stagione : Attenzione Spoiler su RiverdaleIl Comic-Con di San Diego ha ospitato un incontro dedicato a Riverdale, il mystery teen drama ispirato dai fumetti Archie Comics di The CW che si appresta a debuttare con la sua terza stagione negli Stati Uniti dal prossimo 10 ottobre. In Italia la seconda stagione di Riverdale è attualmente in prima tv su Premium Stories e Infinity mentre la prima è da poco disponibile anche su Netflix che la distribuisce in ...

Tutti i trailer e le novità del San Diego Comic-Con 2018 : I quattro giorni del Comic-Con di San Diego sono stati come sempre ricchi di incontri, panel, interviste ma soprattutto di più o meno grandi rivelazioni. Ad esempio, è stata l’occasione di annunciare che Cloak and Dagger, l’ultima serie tv Marvel che ha sbancato gli ascolti in queste settimane, sarà rinnovata per una seconda stagione; oppure che nei prossimi episodi di Supergirl comparirà la prima supereroina transgender (Dreamer). O ...

Anticipazioni Riverdale 3 al Comic-Con - dai Bughead all’episodio flashback e new entry (esclusiva OM) : Tante novità dal panel di Riverdale 3 al Comic-Con di San Diego. Buone notizie per le coppie dello show. A cominciare dai 'Bughead'. Secondo Lili Reinhart, Betty e Jughead sono un "terreno solido", il che vuol dire che la loro relazione andrà ancora a gonfie vele all'inizio della terza stagione. Inoltre, Betty manterrà il titolo di 'regina dei Serpent'. Prima dell'inizio del panel è stato mostrato un teaser di Riverdale 3 al Comic-Con che ...

Tom Ellis bis al Comic-Con 2018 - tra Lucifer 4 e Trump : “Se fossi il Diavolo - lo punirei” (esclusiva OM) : Tom Ellis bis al Comic-Con 2018. Dopo aver partecipato al panel di Entertainment Weekly, la star di Lucifer é stata tra i protagonisti di quello organizzato da TV Guide e dedicato ai fan favourites. Insieme a lui, anche Eliza Taylor e Bob Morley di The 100, che hanno anticipato il finale della quinta stagione. Mattatone dell'evento, Tom Ellis é in realtà una persona molto sensibile. L'attore ha ammesso di essersi commosso durante una ...

Riverdale 3 promo : news dal Comic Con 2018 (VIDEO) : Riverdale 3 promo – Il Comic Con 2018 non può che regalarci un’ultima giornata di panel davvero strepitosa. Fra le più attese dai fan di tutto il mondo, lo show che ha rivoluzionato il teen drama e mistery si prepara per una terza stagione esplosiva. Abbiamo già scoperto che l’attrice Penelope Ann Miller farà parte del cast, ma possiamo scoprire qualcosa di più anche sulla trama e gustarci il promo di Riverdale 3. Che cosa ...

Comic-Con 2018 : ecco i trailer di Aquaman - Shazam! e Godzilla 2 : Come ogni anno il Comic-Con di San Diego si presenta con nuovissimi trailer di film in uscita prossimamente, quest’anno riflettori puntati su Aquaman, Shazam! e Godzilla 2: King of the Monsters. Aquaman si è presentato con un primissimo trailer dove vediamo un Jason Momoa in gran forma in questo film dove sarà rivelata la storia delle origini del mezzo – umano, mezzo atlantideo Arthur Curry in questo viaggio della sua vita che non ...

Comic-Con 2018 - Marvel : in arrivo una nuova miniserie dedicata a Visione! - : Il nuovo progetto debutterà a novembre e sarà scritto da Chelsea Cain , che torna a collaborare con la Casa delle Idee dopo aver lasciato il mondo del Fumetto , e Twitter, nel 2016, al termine della ...

The Gifted 2 : rilasciato il promo al Comic Con 2018 (VIDEO) : The Gifted 2 promo & news – Il Comic Con 2018 è diventato terreno fertile per i fan in attesa di scoprire tutte le anticipazioni sulla serie tv. Alcuni particolari sono già stati rilasciati prima del panel che si è svolto ieri a San Diego, ma c’è ancora molto da scoprire. Il promo di The Gifted 2 ci permette di dare un ampio sguardo alla seconda stagione. Le anticipazioni di The Gifted 2 in breve Abbiamo già visto in un ...

Arrowverse al Comic-Con : trailer - casting - anticipazioni da Arrow - The Flash e le altre serie tv : L'Arrowverse continua ad espandersi. L'universo tratto dai fumetti DC, prodotto da Greg Berlanti e Warner Bros per The CW si prepara ad accogliere Batwoman che sarà introdotta nel classico crossover di dicembre tra le varie serie tv che quest'anno vedrà partecipare Black Lightning oltre a Arrow, Supergirl e The Flash ma non Legends of Tomorrow.Il Comic-Con di San Diego è stata l'occasione non solo per introdurre già il nuovo crossover di ...

Annunciato primo personaggio transgender in Supergirl 4 - al Comic-Con il trailer e il cast della nuova stagione : Qualche ora fa negli Usa è terminata una giornata ricca di eventi al Comic-Con 2018 e, tra questi, abbiamo assistito anche al panel di Supergirl 4. Melissa Benoist e i suoi hanno preso posto in sala prima degli altri eroi The CW, con annunci importanti e novità e non solo nella trama ma anche nel cast dopo le uscite di scena importanti del finale della terza stagione. L'annuncio più sconvolgente è sicuramente quello legato all'arrivo di ...

The Vampire Diaries e The Originals al Comic-Con nel trailer di Legacies : anche i figli di Damon ed Elena nello spin off? : Hope Mikaelson ha fatto il suo debutto da "eroina" ma, soprattutto, da protagonista della nuova Legacies lo spin-off di The Originals che ci riporta a The Vampire Diaries e a casa Salvatore. Sarà proprio quella la location scelta per mettere in piedi la scuola per i ragazzi "speciali" come le gemelle di Alaric e la stessa Hope che nel trailer di Lecagies mostrato al Comic-Con spiega di essere nata da un licantropo e un vampiro e di avere ...