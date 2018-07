Come disabilitare i programmi all’avvio di Windows

chimerarevo

: @_LunaStorta_ Ahahahahahahahahah ok ?? (Ma solo io non so come si fa a disabilitare i RT di un account???) - Robertoro80 : @_LunaStorta_ Ahahahahahahahahah ok ?? (Ma solo io non so come si fa a disabilitare i RT di un account???) - arnoldi29 : @TIM4UGiulia buongiorno. In questo momento ho Tim Y limited e Tim Y senza limiti sul cell di mia figlia. Voglio dis… - giangi_web : Come disabilitare la correzione automatica inopportuna su Word #gianlucagentile #guide -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Disattivare l’esecuzione automatica deiall’avvio diè molto importante per velocizzare i tempi di caricamento del sistema. Quando si ha a che fare con un PC con del software preinstallato oppure quando lo si usa da tanto tempo, è problematica comune assistere a dei progressivi rallentamenti del sistema causati da molteplici cause. Una di queste, ad esempio, potrebbe essere collegata aid’avvio: determinati, infatti, abilitano per impostazione predefinita l’opzione di avvio automatico con, il che intacca non soltanto sui tempi di avvio del sistema ma anche sulla reattività futura (poiché quei, seppur qualche volta invisibili, restano comunque attivi).offre tuttavia un valido strumento per disattivare iall’avvio, strumento che analizzeremo nelle righe di seguito. Nota Bene: prima di ...