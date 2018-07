Colpi d' arma da fuoco contro un 50enne | abbandonato davanti al Loreto Mare

Roma : Colpi d'arma da fuoco - arrestato titolare slot per tentato omicidio : Roma " Intorno alle 11 di ieri gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Casilina 1791 per la segnalazione di lite violenta fra piu' persone nel corso della quale erano stati esplosi ...

Roma : Colpi d’arma da fuoco - arrestato titolare slot per tentato omicidio : Roma – Intorno alle 11 di ieri gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in via Casilina 1791 per la segnalazione di lite violenta fra piu’ persone nel corso della quale erano stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco. Sul posto gli equipaggi della polizia riscontravano la presenza di 3 autovetture incidentate. A terra e’ stata rinvenuta una pistola Beretta modello 82FS calibro 9 poi risultata compendio di ...

Varese - benzinaio ferito a Colpi di arma da fuoco in una rapina : un fermo : Varese, benzinaio ferito a colpi di arma da fuoco in una rapina: un fermo Varese, benzinaio ferito a colpi di arma da fuoco in una rapina: un fermo Continua a leggere L'articolo Varese, benzinaio ferito a colpi di arma da fuoco in una rapina: un fermo proviene da NewsGo.

Varese - benzinaio ferito a Colpi di arma da fuoco in una rapina : un fermo : I due malviventi hanno aspettato il benzinaio sotto casa, forse lo hanno seguito e, mentre percorreva la rampa dei box, gli hanno scaricato addosso metà caricatore, per poi rapinarlo. Marco Lepri, 40 ...

Varese - benzinaio ferito a Colpi di arma da fuoco per una rapina | Video : Marco Lepri, 40 anni di Busto Arsizio, colpito al tronco con almeno tre colpi di pistola, è ora in gravissime condizioni all'ospedale di Gallarate

Varese - benzinaio ferito a Colpi di arma da fuoco per una rapina : Marco Lepri, 40 anni di Busto Arsizio, colpito al tronco con almeno tre colpi di pistola, è ora in gravissime condizioni all'ospedale di Gallarate

Varese - benzinaio ferito a Colpi di arma da fuoco per una rapina : Varese, benzinaio ferito a colpi di arma da fuoco per una rapina Varese, benzinaio ferito a colpi di arma da fuoco per una rapina Continua a leggere L'articolo Varese, benzinaio ferito a colpi di arma da fuoco per una rapina proviene da NewsGo.

Busto Arsizio - un benzinaio rapinato e ferito da Colpi d’arma da fuoco : L’uomo è stato aggredito mentre rientrava a casa. Due malviventi a volto coperto, a bordo di uno scooter, gli hanno sparato e rubato l’incasso giornaliero, poi sono fuggiti

Busto Arsizio - benzinaio rapinato e ferito da Colpi d'arma da fuoco : Il titolare di un distributore di benzina di Busto Arsizio , Varese, è stato ferito a colpi di arma da fuoco da due rapinatori, mentre stava rientrando a casa, intorno alle 20 di venerdì. A quanto si ...

Varese - benzinaio rapinato ferito a Colpi di arma da fuoco : è grave : Aggredito mentre stava tornando a casa a Busto Arsizio da due malviventi su uno scooter, che hanno aperto il fuoco

Giovane gravemente ferito da Colpi d'arma da fuoco : E' successo poco dopo la mezzanotte di domenica a Brugherio (Monza e Brianza). Ricercato l'uomo che ha sparato

Cremona - uomo ucciso in strada a Colpi di arma da fuoco : fermato l'ex della fidanzata : Un uomo è stato fermato per l'omicidio in strada oggi a Pandino, nel cremonese, di un peruviano di 43 anni. Si tratta di un italiano di 48 anni, ex compagno della fidanzata della vittima, che è stato ...

Cremona - uomo ucciso in strada a Colpi di arma da fuoco : Un uomo è stato ucciso nel pomeriggio in strada in via Fontana a Pandino, nel cremonese. Secondo le prime informazioni si tratta di un quarantatreenne raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco. Sul ...

Parma - uomo ucciso a Colpi di sciabola : trovato cadavere nel parcheggio dell'Euganeo : Omicidio al parcheggio dello stadio Euganeo. Un filippino è stato trovato morto a colpi di katana, una sorta di sciabola giapponese : sul posto sono state sequestrate due armi bianche. L'assassino ...