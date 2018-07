Club Basket Frascati C Gold | Accordo con Roberto Pappalardo

Club Basket Frascati - un’estate di eventi : Club Basket Frascati, un’estate di eventi: allenamenti individuali, pink college e mini Basket Frascati (Rm) – un’estate di eventi per il Club Basket Frascati. A mettere in risalto alcune iniziative del sodalizio tuscolano è Petra Prgomet, già capitano della prima squadra femminile e responsabile del mini Basket ora investita anche del ruolo di responsabile del marketing. «Sono diverse i progetti che abbiamo ideato per i mesi di giugno e luglio. ...