Clima | a temperature più elevate aumentano i suicidi

Salute & Clima : con l’aumento delle temperature più depressione e suicidi : Non è solo l’inverno, con le sue basse temperature e le nubi, a incidere sulla depressione : anche le ondate di caldo provocano stress, non solo fisico. Una ricerca condotta in Stati Uniti e Messico, pubblicata online su “Nature clima te Change” ha rilevato che temperature mensili superiori alla media sembrano essere associate a una riduzione del benessere mentale e a lievi aumenti nel tasso di suicidi . Il team di Marshall Burke ...

Allarme Clima - Italia sempre più estrema : temperature più alte - ma pioggia più violenta [DATI] : Millennio nuovo, temperature più alte: lo rivelano gli ultimi dai Istat che hanno evidenziato come l‘Italia è diventata più calda. In particolare nel periodo 2002-2016, le temperature medie nelle città capoluogo di regione sono state di un grado più calde della media del trentennio precedente, 1971-2000. Non solo: in crescita il numero dei giorni e delle notti torride, e le ondate di calore durano di più. Al contempo dal 2000 le ...