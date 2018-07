Ciclismo | Gianni Moscon squalificato dal Tour de France

Blastingnews

: Tour de France: Moscon espulso dalla corsa dopo una lite con un corridore - wwwSPORTit : Tour de France: Moscon espulso dalla corsa dopo una lite con un corridore - sportface2016 : VIDEO - Finisce il #TourdeFrance2018 di Gianni ##Moscon. L'atleta del Team Sky è stato squalificato per un pugno sf… - RoboD4ni : RT @ralonsobartol: Gianni Moscon tiene pinta de ser el Joe Pesci del ciclismo. -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Non c’è pace per il Team Sky alde. Nonostante la squadra britannica occupi le prime due posizioni in classifica generale con Geraint Thomas e Chris Froome, l’avventura in terrase si sta rivelando un vero percorso ad ostacoli. Dopo le tante manifestazioni contrarie alla presenza di Froome è arrivata la notizia della squalifica di. Il corridore trentino, al suo debutto al, è stato protagonista di un alterco con ilse Gesbert nelle fasi iniziali della tappa di ieri. Le immagini hanno testimoniato un colpo assestato daall’avversario e il Team Sky ha così accettato la decisione della giuria riservandosi anche la possibilità di intervenire personalmente contro il suo corridore., una carriera turbolenta Quello che è successo ieri aldenon è il primo caso controverso in cui rimane coinvolto. Con i suoi modi ...