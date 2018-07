Chi sono i caschi bianchi che operano in Siria e cosa fanno

Scrittore offende ragazzo disabile sul treno - poi Chiede scusa : 'Sono un imbecille' : offende un ragazzo disabile , 'colpevole' a suo giudizio, di occupare troppo spazio con la sedia a rotelle e non lasciar posto per i suoi bagagli. Poi però la solita scena di maleducazione diffusa si ...

DiChiarazione dei redditi 730 - è l'ultimo giorno : quali spese si possono detrarre : Dichiarazione dei redditi: occhio al calendario: oggi, lunedì 23 luglio 2018 è l'ultimo giorno utile per presentazione del 730 precompilato all'

Offende ragazzo disabile sul treno ma poi Chiede scusa : "Sono un imbecille". E la storia su Fb diventa virale : A raccontare l'episodio avvenuto su un treno regionale è un altro passeggero della stessa carrozza, lo scrittore Matteo Bussola. Un lungo post letto e condiviso centinaia di volte: "Questa situazione sarebbe potuta finire in tanti modi diversi e invece ho appena assistito a un...

Tennis - Marco CecChinato : “Ora sono un giocatore diverso. Ho fatto il salto di qualità : posso ancora vincere quest’anno” : Secondo titolo in carriera per Marco Cecchinato, che ieri ha trionfato sulla terra rossa di Umag, in Croazia. Una vittoria che conferma che il 2018 è il suo anno: soltanto a marzo era al numero 107 della classifica mondiale, oggi è 22, ovviamente suo best ranking. Una cavalcata cominciata quasi per caso, con l’ingresso da lucky loser nel tabellone a Budapest, torneo poi vinto. Tra le due vittorie, poi, la cavalcata di Parigi e quella ...

Sergio MarChionne - Di Maio contro “certa sinistra” : “Prima gli hanno permesso di tutto - ora lo attaccano. Sono miserabili” : Se la prende con “certa sinistra” che, quando Sergio Marchionne “era potente”, “gli ha permesso di fare ciò che voleva”. Mentre ora che l’ex amministratore delegato di Fca è ricoverato in condizioni irreversibili a Zurigo “lo attacca”. Li chiama “miserabili”, perché “bisogna rispettare chi sta male”. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ...

Dalla TurChia sono arrivati 1200 migranti da gennaio. Salvini : "Gli diamo 6 miliardi all'anno - qualcosa non torna" : Il tema immigrazione continua a tenere banco nella politica italiana. Questa volta a far discutere è un numero, citato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Con un intervento sui social network il responsabile del Viminale rivela che "da inizio anno sono sbarcati in Italia 1.200 immigrati arrivati via mare Dalla Turchia". Poi aggiunge: "Per controllare l'immigrazione l'Unione Europea (quindi anche l'Italia) sta regalando 6 miliardi di euro ...

Grande Stevens su MarChionne : "I suoi polmoni sono stati aggrediti. Incapace di sottrarsi alle sigarette" : "È molto difficile per me parlare di Sergio Marchionne che con Gianluigi Gabetti è stato il mio migliore amico di una vita, la sua scelta di amministratore delegato della Fiat (oggi Fca) è dovuta a Umberto Agnelli, che prima di morire raccomandò a Gabetti e a me di chiamarlo in azienda", inizia così la commovente lettera di Grande Stevens.Proprio quando le condizioni di salute di Marchionne si sono fatte "irreversibili", le persone che più gli ...

Roma - sChianto sul Gra tra due auto : ferite 4 persone - due sono gravi : Incidente sul Gra in carreggiata esterna prima dell'uscita Vitinia/Acilia/Ostia. Coinvolte due auto, una con 4 persone a bordo, l'altra con mamma e figlia. Due persone sono state portate in ospedale ...

Le condizioni di salute di Sergio MarChionne sono definite «irreversibili» - scrive la Stampa : Le condizioni di salute di Sergio Marchionne, il famoso manager sostituito sabato nell’incarico di amministratore delegato del gruppo FCA, sono definite «irreversibili», scrivono diversi quotidiani tra cui la Stampa, testata storicamente legata al gruppo FIAT e ai suoi azionisti, da The post Le condizioni di salute di Sergio Marchionne sono definite «irreversibili», scrive la Stampa appeared first on Il Post.

Lavoro - Chi sono quelli più colpiti dalla crisi? : La crisi morde l’Italia in maniera diversa, con differenze sostanziali sui contratti di Lavoro per i giovani tra nord, centro e sud. A confermalo i dati presentati durante la terza edizione del Jobless Society Forum , sottotitolo «Il Lavoro conta«, promosso da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. «Queste differenze», spiegano gli autori, Antonio Firinu, Università di Cagliari, e Lara Maestripieri, Università Autònoma de Barcelona, «non sono ...

Golf - British Open 2018 : parla Chicco Molinari. “C’è un solo vincitore nel golf e per fortuna questa volta sono io” : Francesco Molinari, detto Chicco, oggi ha scritto la storia del golf italiano, e, forse, dello sport azzurro in generale. La sua storica vittoria nel British Open è la più grande impresa che si potesse sognare e lui, ovviamente, è stato il primo rappresentante del Bel Paese a riuscirci. Al termine della gara queste le sue parole a “La Gazzetta dello Sport“. Molinari, smaltita la tensione delle ultime buche, ha iniziato con i ...