Chi è Manuela Battezzato | la compagna di Sergio Marchionne

MarChionne - condizioni stazionarie. Accanto a lui la compagna Manuela : “È lei la mia fortuna” : Restano gravi ma stazionarie le condizioni di salute di Sergio Marchionne, l'ormai ex amministratore delegato di FCA e Ferrari ricoverato in Svizzera da più di tre settimane. Al suo fianco i figli e la compagna Manuela Battezzato, con la quale fa coppia dal 2012. Di lei diceva: "È la mia più grande fortuna".Continua a leggere

Manuela - la compagna discreta accanto a Sergio MarChionne : Sergio Marchionne è in terapia intensiva all’ospedale universitario di Zurigo e le sue condizioni, secondo diverse fonti, sarebbero irreversibili. Al fianco dell’amministratore delegato di FCA in queste ore difficili ci sono i due figli, Alessio Giacomo e Jonathan Tyler, nati dal primo matrimonio, e c’è la compagna Manuela Battezzato, colei che gli sta accanto con grande discrezione da più di sei anni. Perché se ...

Manuela Battezzato - la donna che lotta al fianco di Sergio MarChionne. La compagna del manager : Sergio Marchionne è ricoverato in gravi condizioni in una clinica privata di Zurigo, in Svizzera. Si trova nella struttura dallo scorso 27 giugno per essere operato ad una spalla. Gravi complicazioni postoperatorie hanno fatto precipitare irreversibilmente il suo quadro clinico. La sua vita è appesa a un filo e in queste ore i figli e la compagna dell’ex presidente e Ad di Fca si trovano accanto a lui. Ore difficili per tutti i familiari, ...

Manuela Battezzato - compagna di Sergio MarChionne/ Dai figli Jonathan Tyler e Alessio Giacomo massimo silenzio : Manuela Battezzato, chi è la compagna di Sergio Marchionne, ora al suo fianco mentre combatte in ospedale con i due figli Alessio Giacomo e Jonathan Tyler avuti dall'ex moglie. C'è il massimo silenzio da parte dei due giovani figli di Sergio Marchionne, Alessio Giacomo e Jonathan Tyler, in queste ore molto delicate. Dei due fratelli nati entrambi dalla relazione dell'ex manager con l'ex moglie Orlandina, si sa molto poco così come ...

MarChionne - situazione irreversibile. L’ultima battaglia in clinica a Zurigo | Disse : «Manuela? La mia fortuna» : Fca: «Condizioni stazionarie». Al capezzale del manager la compagna Manuela Battezzato e i figli, Alessio Giacomo e Jonathan Tyler

MarChionne - condizioni irreversibili : è in terapia intensiva. La compagna Manuela e i due figli a Zurigo : Il cielo di Zurigo è plumbeo e lo è fino a sera. È quel grigiore che avvolge per tutto il giorno anche l'ingresso dell'Universitatsspital, l'ospedale universitario...

MarChionne - condizioni irreversibili : è in terapia intensiva. La compagna Manuela e i due figli a Zurigo : Il cielo di Zurigo è plumbeo e lo è fino a sera. È quel grigiore che avvolge per tutto il giorno anche l'ingresso dell'Universitatsspital, l'ospedale universitario...

MarChionne - condizioni irreversibili. A Zurigo la compagna Manuela e i due figli : Sono irreversibili le condizioni di Sergio Marchionne, ricoverato in clinica a Zurigo, in Svizzera. Il manager a fine giugno si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma durante il...

MarChionne - condizioni irreversibili. A Zurigo la compagna Manuela e i due figli : Sono irreversibili le condizioni di Sergio Marchionne, ricoverato in clinica a Zurigo, in Svizzera. Il manager a fine giugno si era sottoposto a un intervento chirurgico, ma durante il...

Manuela Battezzato - Chi è la compagna di MarChionne con lui in clinica : Manuela Battezzato, la compagna di Marchionne dal 2012, è arrivata in Svizzera per stare accanto all'ex manager Fca insieme ai figli. La vita privata di Marchionne e Manuela Battezzato è sempre rimasta tale, da quando i due hanno cominciato a fare coppia fissa, sei anni fa. Su Leggo.it le informazioni sulla donna che ha ridato l'amore a Marchionne dopo la fine del suo matrimonio.--Manuela Battezzato è una dipendente della Fca che lavora nel ramo ...

MANUELA BATTEZZATO - COMPAGNA DI SERGIO MARChiONNE/ Con i figli Alessio Giacomo e Jonathan Tyler a Zurigo : MANUELA BATTEZZATO, chi è la COMPAGNA di SERGIO MARCHIONNE, ora al suo fianco mentre combatte in ospedale con i due figli Alessio Giacomo e Jonathan Tyler avuti dall'ex moglie.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 17:14:00 GMT)

Manuela Battezzato - Chi è/ Compagna di Sergio MarChionne : colpo di fulmine in Fiat - oggi in ospedale con lui : Manuela Battezzato, chi è la Compagna 47enne di Sergio Marchionne, ora al suo fianco mentre combatte in ospedale tra la vita e la morte. Come si sono conosciuti.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 14:33:00 GMT)

Toh Chi si rivede… Manuela Arcuri - a breve sugli schermi TV : L’avevamo persa un po’ di vista Manuela Arcuri. E’ passato qualche anno da quando ce ne eravamo tutti un po’ innamorati nelle vesti del Carabiniere più bello d’Italia. Poi ancora con i successi di Sanremo, prima, e i diversi ruoli nelle fiction, tra le quali una, “Pupetta” che le è valso anche un riconoscimento per l’interpretazione. Dopo la nascita del figlio Mattia, come giusto che fosse, ne ...

Toh Chi si rivede……Manuela Arcuri - a breve sugli schermi TV : L’avevamo persa un po’ di vista Manuela Arcuri. E’ passato qualche anno da quando ce ne eravamo tutti un po’ innamorati nelle vesti del Carabiniere più bello d’Italia. Poi ancora con i successi di Sanremo, prima, e i diversi ruoli nelle fiction, tra le quali una, “Pupetta” che le è valso anche un riconoscimento per l’interpretazione. Dopo la nascita del figlio Mattia, come giusto che fosse, ne ...