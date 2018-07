C' era vita sulla Luna?

Rischia di morire per una maschera di Decathlon / Ranieri Paluselli rischia la vita in Oman e fa causa : rischia di morire per una maschera di Decathlon, Ranieri Paluselli rischia la vita in Oman e fa causa all'azienda che ha prodotto la stessa. Il timpanista rappresentava l'Aida.(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 20:49:00 GMT)

Casaleggio : “Inevitabile superamento del Parlamento”. Pd : “Autoritario”. Di Maio : “Camere inutili? Dimostriamo contrario” : “Il superamento della democrazia rappresentativa è inevitabile” e “tra qualche lustro è possibile” che il Parlamento “non sarà più necessario nemmeno in questa forma”. Le parole di Davide Casaleggio – presidente dell’associazione Rousseau – pronunciate in un’intervista alla Verità suscitano la protesta tutte le opposizioni, da destra a sinistra, da Forza Italia al Pd fino a Liberi e ...

CLASSIFICA TOUR DE FRANCE 2018/ Geraint Thomas difende la maglia gialla : nessuna novità in vetta (15^ tappa) : CLASSIFICA TOUR de FRANCE 2018: al via della 15^ tappa Geraint Thomas conserva la maglia gialla su Chris Froome e Tom Dumoulin, scatti avanti di Alaphilippe e Sagan nelle altre graduatorie(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Busto Arsizio - arrestato un rapinatore del benzinaio Uomo ricoverato in fin di vita : Torna in primo piano il tema dell'utilizzo delle armi per autodifesa. Ieri è stato arrestato dalla squadra mobile di Varese uno dei due autori della sanguinosa rapina a Marco Lepri, il titolare del ...

Letteratura : un anno dall'esordio di Armando Lazzarano. È tempo di bilanci e novità : Nel nostro mondo letterario, tra il grigiore di qualche trombone, v'è fortunatamente spazio anche per chi è capace di coniugare modestia e perseveranza. Letteratura

Imperia - la 'sesta provincia calabrese' : il rapporto della Dia conferma l'operatività della 'ndrangheta : Infiltrazione del tessuto politico-amministrativo locale e dell'economia, traffico di stupefacenti, in particolare cocaina: sono questi gli ambiti d'azione delle cosche in Liguria. "Per ciò che ...

Naturno - persona recuperata senza vita dal fiume : Naturno. Dramma stamane a Naturno, dove un uomo del posto di 81 anni è annegato nell'Adige. L'anziano con ogni probabilità è caduto nel fiume. Verso le ore 9.30, nei pressi della stazione ferroviaria, ...

Imminente Special Operation 2 per Ghost Recon Wildlands : uscita tra novità e Permadeath : Ghost Recon Wildlands introdurrà il Permadeath e tante altre novità con il seocndo grande aggiornamento dell'Anno 2. Sono in arrivo anche nuove classi, modalità e mappe. Con il passare del tempo anche Ghost Recon Wildlands è riuscito a ritagliarsi il suo spazio tra il pubblico nonostante non sia riuscito a raggiungere il successo sperato. Forse anche per questo motivo Ubisoft ha annunciato l’Imminente uscita di un corposo aggiornamento che ...

L'ex deputato : "Ho un tumore - ?col taglio del vitalizio chi mi assisterà?" : "Quando hai un tumore ti vendi pure le mutande. Oltre alle cure che ricevi, pagate per fortuna dallo Stato, ci sono mille spese collaterali. Con questo taglio non potrò più avere l'assistenza...

Trans suicida - i genitori non gli pagano il funerale/ Chiude il centro aiuto e il 22enne si toglie la vita : Un ragazzo di 22 che frequentava l'università di San Francisco si è ucciso per il centro aiuto del campus aveva chiuso per ferie, le colpe di una medicina che lascia soli(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 15:07:00 GMT)

Credito Cooperativo BCC Civitanova Marche e Montecosaro * LETTera AL PRESIDENTE CONTE : ' la presa di posizione di Fraccaro ha avuto un ... : Parola a margine dei lavori parlamentari e che contraddicono e stridono con quanto detto pochi giorni fa, invece, dal ministro dell'economia Giovanni Tria che aveva apertamente escluso qualsiasi stop ...

Vicenza - intervento chirurgico al cervello di bimba di 10 mesi : “Le abbiamo salvato la vita - operazione senza precedenti” : Un tempo quando arrivava in ospedale un neonato o un bambino molto piccolo con una emorragia cerebrale, i medici allargavano le braccia e dicevano: tamponiano, sperando che non si verifichino nel tempo gravi danni al cervello. Adesso una nuova strada chirurgica è stata aperta. “abbiamo salvato la vita a una bambina di appena 10 mesi con un intervento al cervello unico in Italia e senza precedenti anche nel resto del mondo”. Questo ...