Cellule staminali | ecco l' embrione artificiale pronto per l' impianto

Trapianto di Cellule staminali : qual è oggi il loro impiego : Nell’ultima parte dell’intervista ad Antonio Uccelli, Professore Associato di Neurologia dell’Università di Genova, si parla delle reali prospettive di impiego del Trapianto di cellule staminali, ad oggi. Nelle precedenti interviste sono stati descritti diversi tipi di Trapianto di cellule staminali impiegate in clinica o che sono in uno stadio di ricerca più o meno avanzato. ?? È importante che l’ultima parte dell’intervista ad Antonio Uccelli ...

Per la prima volta trapiantate Cellule staminali in pazienti con sclerosi multipla : Il primo trapianto di cellule staminali su pazienti con sclerosi multipla è stato eseguito in Italia ed è stato un successo. I pazienti infusi non hanno avuto alcun effetto collaterale: si tratta di individui affetti dalla forma più brutale della malattia, quella detta "secondaria progressiva" che non ha molte armi dal punto di vista terapeutico. Il trapianto è stato diretto ed annunciato dal direttore scientifico di Revert Onlus, il dr. Angelo ...

Holostem - dalla ricerca sulle Cellule staminali alla 'fabbrica' di nuovi farmaci : 10 anni di terapie avanzate a Modena : "La collaborazione tra scienza e industria da un lato, e tra pubblico e privato dall'altro, è stata sempre così stretta da rendere praticamente indistinguibili i risultati ottenuti in questi anni da ...

Sclerosi multipla curata con staminali/ Un trapianto di Cellule può guarire la malattia autoimmune? : Sclerosi multipla curata con staminali, trapianto di cellule potrebbe guarire la malattia autoimmune. I primi tre pazienti a cui è stata eseguita la cura speriamentale reagiscono bene.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 10:07:00 GMT)

Sclerosi multipla - terminato il primo trapianto di Cellule staminali : Le cellule staminali per curare la Sclerosi multipla. Per la prima volta è stato completato il trapianto di cellule staminali cerebrali umane sui primi tre pazientiLa speirimentazione clinica di fase I sulla Sclerosi multipla secondaria progressiva è stata avviata dall'Associazione Revert Onlus e l'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza, in collaborazione con la Fondazione cellule staminali di Terni, l'Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, lo ...

Il cervello dei Neanderthal è stato ricostruito / A partire dalle Cellule staminali una miniatura "coltivata" : Il cervello dei Neanderthal è stato ricostruito, a partire dalle cellule staminali si è arrivati in laboratorio a una miniatura che può definire un organoide per così dire coltivato.(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 11:25:00 GMT)

Paralisi cerebrale infantile : le Cellule staminali cordonali che ruolo hanno? : Durante la dolce attesa, ci sono tante scelte importanti da prendere: il ginecologo, l’ospedale in cui partorire, i test di screening prenatale cui sottoporsi. Anche conservare le cellule staminali del cordone ombelicale rientra tra queste. Il Decreto Ministeriale del 18 Novembre 2008 riconosce l’utilizzo delle cellule staminali del cordone in ambito medico. La decisione è arrivata in seguito a numerosi studi scientifici, che hanno mostrato ...

Metabolismo : ecco le Cellule staminali ‘ribelli’ che lo accelerano : Scoperte cellule staminali ribelli che accelerano il Metabolismo. Anziché seguire le istruzioni si addormentano, ma basta risvegliarle per evitare che il grasso si accumuli in parti del corpo dove potrebbe fare danni: sono state scoperte nella ricerca pubblicata sull’American Journal of Stem Cells condotta da American University e Georgetown University. I ricercatori, guidati da John Bracht dell’American University, hanno coltivato ...

Cellule staminali : il capitale umano della pelle : La clinica è 800 metri oltre il confine fra Svizzera e Italia, a Chiasso. Solo pochi passi, ma bastano per fare ciò che da noi non è ancora possibile: l’isolamento e la conservazione di Cellule staminali prelevate dai propri tessuti adiposi. Prima di spiegare perché siamo venuti all’Academia Day Clinic di Chiasso, struttura specializzata in medicina estetica e rigenerativa fondata e diretta dal dottor Eugenio Gandolfi, Past President ...

Cellule staminali emopoietiche : a Verona il Congresso Pediatrico della Società Europea di Trapianto : Si svolgerà da giovedì 7 a sabato 9 giugno presso il Palazzo della Gran Guardia di Verona l’11° Congresso Pediatrico della Società Europea di Trapianto di Cellule staminali emopoietiche (EBMT). Durante l’evento saranno trattati argomenti di attualità come le nuove modalità di Trapianto usando il genitore o un familiare come donatore, il trattamento della leucemie resistenti o ricadute dopo la chemioterapia sia con farmaci innovati ...

Cellule staminali neurali : per ora solo ipotesi sperimentali : Nelle prime due parti dell’intervista che sono state già pubblicate, Antonio Uccelli, Professore Associato di Neurologia dell’Università di Genova, ha parlato di applicazioni delle Cellule staminali che oggi sono, rispettivamente, impiegate in clinica o in uno stadio di ricerca abbastanza avanzato. La terza parte dell’intervista riguarda il percorso sperimentale di un ulteriore approccio relativo alle Cellule staminali, quello delle staminali ...