Cecchinato super a Umago | Fognini re di Bastad La nuova classifica Atp

Tennis - ATP Umago 2018 : Marco Cecchinato è devastante e vola in finale! L’azzurro supera in due set Marco Trungelliti : Marco Cecchinato è semplicemente devastante nella semifinale dell’ATP di Umago 2018 (Croazia). L’azzurro, sul rosso croato, conquista la seconda finale in carriera dopo quella vinta a Budapest, superando nettamente l’argentino Marco Trungelliti (n.188 del mondo) 6-2 6-1. Una lezione di Tennis quella dell’azzurro al sudamericano che gli regala l’atto conclusivo contro l’altro argentino Guido Pella (n.72 del ...

Wimbledon – Berrettini - che impresa! Matteo supera Sock e vola con Bolelli al secondo turno : Cecchinato out : Marco Cecchinato è già fuori dal torneo di Wimbledon, Berrettini e Bolelli proseguono il loro percorso nello slam più antico del mondo Il prestigioso torneo di Wimbledon segna quest’anno un dato che fa onore all’Italia: allo slam più antico del mondo infatti è record di presenze di tennisti tricolore. A Londra si sono presentati tra gli altri azzurri anche Cecchinato, Bolelli e Berrettini, che hanno affrontato oggi il primo ...

Cecchinato in semifinale all'Atp Eastbourne/ Ok anche sull'erba : supera in tre set l'australiano Millman : Cecchinato in semifinale all'Atp Eastbourne: dopo la perfomance al Roland Garros, il tennista di Palermo evidenzia le sue qualità anche sull'erba, battuto l'australiano Millman(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 20:47:00 GMT)

Tennis - Cecchinato risponde presente anche sull’erba : supera Istomin ad Eastbourne : Marco Cecchinato ha battuto Istomin, superandolo per 4-6 6-4 7-5, nel torneo di Eastbourne utile in preparazione di Wimbledon Dopo l’exploit al Roland Garros, Marco Cecchinato è finito nell’occhio del ciclone e le aspettative per la stagione sull’erba sono elevante, nonostante non sia un vero e proprio “erbivoro”. Il Tennista italiano sarà testa di serie a Wimbledon e sta preparando il torneo giocando ad Eastbourne. ...

Wimbledon 2018 - Marco Cecchinato alla prova erba. Superficie indigesta - obiettivo passare qualche turno : Riprendere contatto con la realtà dopo un lungo e piacevole sogno può richiedere un po’ di tempo. Nello sport, e nella fattispecie nel tennis, dove l’incidenza della componente psicologica raggiunge i suoi massimi, può essere anche traumatico. È tutt’altro che raro vedere tennisti incapaci di dare seguito a ottimi exploit e metterci un po’ prima di tornare sulla terra. Quello che spera di evitare Marco Cecchinato, che ...

Roland Garros - quanto guadagna chi approda in semifinale? Bottino super per Cecchinato : Roland Garros, tutto pronto per la gara tra Cecchinato e Thiem, una semifinale di Slam che l’azzurro di certo non dimenticherà facilmente Roland Garros, domani pomeriggio andranno in scena le semifinali del torneo parigino, con il nostro azzurro Marco Cecchinato impegnato contro Thiem. Oltre al grande risultato sportivo messo a segno dal tennista italiano, c’è da considerare anche l’incredibile exploit dal punto di vista ...

Roland Garros - super Italia : Cecchinato - Giorgi e Berrettini al 3° turno. Avanti Djokovic e Zverev : L'azzurro si è imposto con i parziali di 6-2, 3-6, 6-4, 6-3 contro il 29enne di Riga, ex numero 10 del mondo , nel giugno di 4 anni fa, , semifinalista a Parigi nel 2014 e ai quarti nel 2008, sempre ...

Roland Garros - super-Cecchinato : fa fuori Trungelliti e vola al terzo turno : Marco Cecchinato vola al terzo turno del Roland Garros, dove affronterà il vincente della gara tra Delbonis e Carreno Busta Marco Cecchinato approda al terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il 25enne palermitano, numero 72 del mondo, batte l’argentino Marco Trungelliti, numero 190 del ranking Atp e in tabellone come lucky loser, con il punteggio di 6-1, 7-6 (7-1), 6-1 in poco meno di due ore di gioco. ...

Tennis - ATP Ginevra 2018 : il derby azzurro va ad Andreas Seppi. Superato in due combattuti set Marco Cecchinato : La fiera delle occasioni sprecate: questo il riassunto del derby tra Andreas Seppi e Marco Cecchinato, che si sono affrontati nel primo turno del torneo ATP 250 di Ginevra. Ad imporsi, sulla terra battuta elvetica, è stato Seppi, numero 7 del seeding, che ha vinto per 7-5 6-4 in un’ora e quaranta minuti di gioco. Cecchinato ha sprecato cinque set point nel primo parziale, dove era avanti 5-1, e sette palle per il controbreak nella seconda ...