Caso Parma | risolto il “giallo” del ricorso dopo la sentenza

Caso Parma - arriva la sentenza : ecco la decisione del Tribunale federale nazionale : Emanuele Calaiò stangato dal Tribunale federale nazionale, ecco le decisioni sul Caso Parma e gli sms ai calciatori dello Spezia Il Tribunale federale nazionale si è espresso in merito al Caso Parma relativo allo scambio di sms tra l’attaccante Emanuele Calaiò ed i suoi colleghi dello Spezia. Il polverone sollevato a seguito di tali messaggi ha portato ad una penalizzazione per il Parma di 5 punti da scontare nel prossimo campionato ...

Alessandro Lucarelli duro sul “Caso Parma” - poi svela un’offerta arrivata da… Cristiano! : Alessandro Lucarelli ha deciso di dire basta col calcio giocato dopo la promozione con il Parma, no secco anche al fratello ed al Livorno Alessandro Lucarelli, intervistato da Skysport, ha parlato della ben nota situazione legata al Parma calcio ed al processo per gli sms di Calaiò ai colleghi dello Spezia: “A differenza delle notizie che arrivano da fuori, noi siamo tranquilli. Siamo con la coscienza pulita, sia come squadra che ...

Calcio - Caso Parma - Emanuele Calaiò : “Messaggi stupidi e scherzosi - sono una persona pulita”. Il club : “Non vogliamo che l’impresa sportiva sia offuscata” : La procura della Figc ha chiesto quattro anni di squalifica per Emanuele Calaiò per tentato illecito sportivo nell’ormai nota vicenda legata ai messaggi Whatsapp scambiati prima del match con lo Spezia. Una situazione molto delicata, visto che il Parma rischia anche l’estromissione dalla Seria A nel caso in cui la penalizzazione di due punti venisse applicata nello scorso campionato. Calaiò ha però respinto nuovamente ogni accusa rilasciando una ...

Caso Parma - le rivelazione dell’avvocato Chiacchio : “ecco perché non si può parlare di illecito” : L’avvocato del club emiliano ha svelato che la sentenza potrebbe arrivare tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima Si è conclusa questa mattina l’udienza davanti al Tribunale della Figc per quanto riguarda il Caso Parma, a intervenire è stato il legale del club che ha esposto la propria tesi difensiva. L’avvocato Chiacchio, scelto dalla società emiliana per intraprendere questo processo, ha ...

Caso Parma - al via il processo per gli sms di Calaiò : lo spettro della retrocessione incombe : Emanuele Calaiò e del Parma a processo per il noto Caso degli sms inviati dal calciatore ai colleghi dello Spezia prima della gara che è valsa la promozione È iniziato a Roma il processo davanti al Tribunale nazionale della Figc, presieduto da Mario Antonio Scino, nei confronti dell’attaccante Emanuele Calaiò e del Parma. Il giocatore, difeso dall’avvocato Paolo Rodella, è accusato di tentato illecito sportivo (art.7 commi 1 e ...

