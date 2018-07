Caserta | uccide la moglie e si suicida | i figli trovano i cadaveri

Caserta : strangola la moglie e si uccide. La donna l’aveva denunciato per maltrattamenti - poi aveva ritirato le accuse : Ha strangolato la moglie, poi si è impiccato in solaio. E’ successo la scorsa notte a San Marcellino, in provincia di Caserta. Immacolata Stabile aveva denunciato il consorte Antonio Topa circa un anno fa per maltrattamenti, ma dopo due settimane aveva ritirato la denuncia. L’uomo era un carpentiere incensurato di 51 anni e andava avanti con lavori saltuari, lei era invece una casalinga di 48 anni. A ritrovare i corpi ormai privi di vita ...

Caserta - uccide a pugni anziano : arrestato paziente in cura psichiatrica/ Il ghanese aveva diversi precedenti : paziente psichiatrico uccide uomo a mani nude. Ultime notizie Sessa Aurunca: un raptus di follia poi il cranio fracassato. E' accaduto questa mattina poco dopo le 7:00 nel Casertano(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 09:47:00 GMT)

Caserta - PAZIENTE CON PROBLEMI PSICHIATRICI UCCIDE A PUGNI ANZIANO/ Ultime notizie : carabinieri contusi : PAZIENTE psichiatrico UCCIDE uomo a mani nude. Ultime notizie Sessa Aurunca: un raptus di follia poi il cranio fracassato. E' accaduto questa mattina poco dopo le 7:00 nel CASERTAno(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 12:09:00 GMT)

Caserta : paziente psichiatrico uccide ricoverato a pugni : Omicidio in ospedale a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta dove stamattina un paziente psichiatrico ha ucciso un altro degente a mani nude. L'aggressione si è consumata secondo le prime informazioni verso le 7:00 nei locali del servizio di Prevenzione, Diagnosi e Cura (Spdc) dell'ospedale.Il paziente psichiatrico, colto da un improvviso raptus, avrebbe preso a pugni in testa un'altra persona ricoverata con una violenza tale da fracassargli ...

Caserta - ricoverato in ospedale strangola e uccide paziente : Roma, 3 lug. , askanews, Un paziente di colore, ricoverato da ieri sera e non ancora identificato, ha ucciso, a mani nude, un 77enne paziente italiano di Falciano del Massico. Il fatto è avvenuto a ...

Caserta - paziente con problemi psichici uccide un 77enne a pugni in ospedale : Caserta, paziente con problemi psichici uccide un 77enne a pugni in ospedale Caserta, paziente con problemi psichici uccide un 77enne a pugni in ospedale Continua a leggere L'articolo Caserta, paziente con problemi psichici uccide un 77enne a pugni in ospedale proviene da NewsGo.

Paziente in cura psichiatrica uccide uomo a pugni nel Casertano - : L'aggressione è avvenuta nell'ospedale di Sessa Aurunca. La vittima è un 77enne. A scatenare il tutto sarebbe stato un raptus. Ferito anche un carabiniere

Paziente in cura psichiatrica uccide uomo a pugni nel Casertano : Paziente in cura psichiatrica uccide uomo a pugni nel Casertano L'aggressione è avvenuta nell’ospedale di Sessa Aurunca. La vittima è un 77enne. A scatenare il tutto sarebbe stato un raptus. Ferito anche un carabiniere Parole chiave: ...

Caserta - paziente in cura psichiatrica uccide a pugni 77enne ricoverato in ospedale : Omicidio nei locali del servizio di Prevenzione, Diagnosi e cura (Spdc) dell’ospedale di Sessa Aurunca, nel Casertano, dove un paziente ha ucciso un uomo ricoverato fracassandogli la testa a colpi di pugni. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri della locale Compagnia guidati da Giuseppe Fedele intervenuti sul posto insieme ai militari delle stazioni di Cellole e Baia Domizia, l’uomo, di origini africane, è stato ...

Uccide paziente in ospedale - bloccato immigrato africano nel Casertano : era in cura psichiatrica : Mattinata di follia nell'ospedale di Sessa Aurunca dove un paziente psichiatrico di 77 anni, di Falciano del Massico, è stato ucciso da un immigrato africano ricoverato nello stesso...

Uccide paziente in ospedale - bloccato immigrato africano nel Casertano : la vittima scelta a caso : Mattinata di follia nell'ospedale di Sessa Aurunca dove un paziente psichiatrico di 77 anni, di Falciano del Massico, è stato ucciso da un immigrato africano ricoverato nello stesso...

Ricoverato in ospedale strangola e uccide paziente - è successo a Caserta - : Roma, 3 lug. , askanews, Un paziente di colore, Ricoverato da ieri sera e non ancora identificato, ha ucciso, a mani nude, un 77enne paziente italiano di Falciano del Massico. Il fatto è avvenuto a ...

Caserta - paziente uccide un 77enne a pugni in ospedale : Caserta, paziente uccide un 77enne a pugni in ospedale Caserta, paziente uccide un 77enne a pugni in ospedale Continua a leggere L'articolo Caserta, paziente uccide un 77enne a pugni in ospedale proviene da NewsGo.

Caserta - uccide la moglie e il figlio con il fucile da caccia e poi si suicida : Caserta, uccide la moglie e il figlio con il fucile da caccia e poi si suicida Caserta, uccide la moglie e il figlio con il fucile da caccia e poi si suicida Continua a leggere L'articolo Caserta, uccide la moglie e il figlio con il fucile da caccia e poi si suicida proviene da NewsGo.