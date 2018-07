Caserta | strangola la moglie e si uccide La donna l’aveva denunciato per maltrattamenti

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 luglio 2018) Hato la, poi si è impiccato in solaio. E’ successo la scorsa notte a San Marcellino, in provincia di. Immacolata Stabile avevail consorte Antonio Topa circa un anno fa per, ma dopo due settimane aveva ritirato la denuncia. L’uomo era un carpentiere incensurato di 51 anni e andava avanti con lavori saltuari, lei era invece una casalinga di 48 anni. A ritrovare i corpi ormai privi di vita sono stati i due figli della coppia, rincasati dopo una serata con gli amici intorno alle tre di notte, sotto shock, hanno dato l’allarme ai carabinieri e al 118. La famiglia stava affrontando difficoltà economiche, ma nulla – secondo quanto raccontato da chi conosceva i coniugi – faceva presagire un epilogo così drammatico. Le indagini, sono state affidate ai carabinieri del Reparto territoriale di Aversa. Sui corpi dei coniugi sarà ...