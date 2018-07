ilsole24ore

: Casaleggio shock: «In futuro il Parlamento non servirà più» - sole24ore : Casaleggio shock: «In futuro il Parlamento non servirà più» - Fantarosa2 : RT @sole24ore: Casaleggio shock: «In futuro il Parlamento non servirà più» - Gpp11 : Matrix...io cercherò Neo...Casaleggio shock: «In futuro il Parlamento non servirà più» -

(Di lunedì 23 luglio 2018) Il figlio del fondatore del M5S ha parlato dei grandi cambiamenti sociali «che possono avvenire solo coinvolgendo tutti attraverso la partecipazione in prima persona e non per delega». E ha sottolineato che «non servono baroni dell’intellighenzia che ci dicono cosa fare»...